葉倫警告何立峰：中國若助俄 已準備好制裁

財政部長葉倫（右）和中國副總理何立峰（左）就會晤成果舉行記者會。她強調，中國公司不得向俄羅斯國防工業部門提供物質支持，否則將面臨嚴重後果。（記者劉先進／攝影）

美中緊張關係出現升溫跡象。在下周的APEC會議上，中國國家主席習近平將和總統拜登舉行時隔一年多首次會晤。財政部長葉倫 10日在記者會上提及和中國副總理何立峰兩天會晤成果。她承認全球經濟面臨重大阻力和風險，包括俄羅斯 必須結束對烏克蘭的非法戰爭，必須實現尊重烏克蘭主權、獨立和領土完整的公正和平，以及必須防止中東衝突升級和擴大，並當面向何立峰強調，中國公司不得向俄羅斯國防工業部門提供物質支持，否則將面臨嚴重後果。

葉倫還和何立峰討論了最近的國家安全行動，兩國就各自的對外投資 制度交換了資訊。葉倫對中國最近進行石墨和其他重要礦產的出口管制表示關切，她說，美國在經濟領域的國家安全行動以明確界定的國家安全關切為前提，範圍要小，溝通要透明，且強調，各公司不得向俄羅斯國防工業部門提供物質支持。

在答記者問時，葉倫進一步解釋，儘管美國實施制裁計畫，但對俄羅斯軍事行動至關重要的裝備仍在逃避制裁，並被運往俄羅斯。美方決心竭盡所能，阻止這些物資在俄羅斯境內的流動，阻止俄羅斯進行這場被證明是非法的戰爭，美國已經對包括中國在內的多個國家的多家公司採取了制裁措施，「我們確實看到了中國公司向俄羅斯國防工業部門運送物資的證據。」

葉倫說，並不了解中國政府如何查詢這些私營企業，這些企業可能正在協助這些設備和材料流向俄羅斯，還有一些金融機構可能參與協助。「對我們來說至關重要的是，企業不能為俄羅斯國防工業部門提供物質支持，我們已準備好實施制裁。我們希望看到中國打擊這種行為，尤其是能夠提供相關資訊，許多美國公司正在中國投資，並在那裡找到了非常有利可圖的商業機會。另一方面，美國企業確實對中國政府的行動表示擔憂，因為這些行動出乎意料，會影響他們的業務，讓人非常擔憂。因此，他們關注的重點是試圖更好地理解所面臨的挑戰是什麼，並確保政策是可預測的，且基於他們所理解的原則。」