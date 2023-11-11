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中國工行遭駭 葉倫：不影響美國債

記者劉先進 ／舊金山報導
中國工商銀行美國分行本周遭到勒索軟體攻擊。財政部長葉倫10日表示，此次攻擊對美國國債市場沒有產生新影響。（記者劉先進／攝影）
中國工商銀行美國分行本周遭到勒索軟體攻擊。財政部長葉倫10日表示，此次攻擊對美國國債市場沒有產生新影響。（記者劉先進／攝影）

中國工商銀行美國分行本周遭到勒索軟體攻擊，造成部分美債交易暫停；財政部葉倫10日在舊金山舉行記者會時表示，此次攻擊對美國國債市場沒有產生新影響。

APEC會議下周舉行，中國國家主席習近平將和總統拜登會面。財政部長葉倫10日在舊金山舉行記者會，暢談和中國副總理何立峰會晤成果。回答記者提問時，葉倫提及上述議題。

路透社表示，本周早些時候駭客攻擊發生時，中國工商銀行無法進入其系統，因此暫時拖欠紐約銀行90億元未結算交易款項。該託管銀行是美國國債唯一結算代理。中國工商銀行向其美國分行注資，以支付這筆未結算的交易，並聘請一家網路安全公司幫助其在遭受勒索軟體攻擊後恢復上網。

葉倫表示，關於中國工商銀行的勒索軟體問題，美方也了解到一些情況。當團隊到達舊金山時，一直在與中方、公司、美國監管機構、聯邦政府、聯邦調查局（FBI）以及網路安全機構緊密合作，以解決這一問題，並取得了很好的進展。美國沒有看到對國債市場產生新的影響。

她表示：「這是我們需要密切溝通的一個例子。在這種情況下，能夠拿起電話並知道對方會給你一個很好的答復，而且我們可以相互信任，共同合作，這一點至關重要。在處理這個問題上，我們已經向財政部和美國公司提供了盡可能多的協助。」

葉倫 舊金山 財政部

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