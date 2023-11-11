Macy's聖誕樹點燈 揭開假日購物季

聯合廣場上的Macy's巨型聖誕樹。（記者楊逸辰/攝影）

Macy's 的83呎高聖誕樹照亮了舊金山 的聯合廣場，拉開假日購物季的序幕。

這是Macy's舉辦的第34次年度大樹點燈儀式。聯合廣場聯盟執行長羅德里格斯 (Marisa Rodriguez) 與舊金山市長布里德(London Breed)、警察局長史考特(Bill Scott)和其他城市官員9日晚間參加節日點燈儀式。

現場人群聚集，燈火通明，氣氛熱烈，他們已經做好準備迎接節日的到來。與此同時，現場的安保嚴格，警察隨處可見，既是為了這場活動，也是爲即將展開的APEC 峰會做好預備措施。

非營利組織「美國大哥大姐會」（Big Brothers and Big Sisters in America）的代表也在場。獲得灣區獎的「大姐姐/小妹妹」組合幫助點亮了聖誕樹，並準備好爲他們的紐約之旅購物。

坎奇（Kanch）是大姐姐，與一個名叫索菲亞（Sophia）的小妹妹配對，她說該組織對姓氏保密，但他們很高興談論該計畫對於幫助指導和支持社區中的年輕人有多麼有意義。

「我們即將前往紐約參加Macy′s節日花車活動，」坎奇說道，「這太棒了，有點瘋狂。」

索菲亞說：「老實說，這感覺非常超現實，就像幾年前我從未想像過自己會在這裡一樣，我非常感謝坎奇和其他兄弟姐妹。」

Macy's聯合廣場市場經理斯帕克斯(John Sparks) 表示：「新冠疫情過後，我們每年都會提前點燃聖誕樹。我認為這是為每個人帶來了更早的節日歡樂，是節日季節的開始。所有這些傳統對於許多舊金山人來說都非常重要，可以讓他們到這裡看看這邊有多安全，假日購物有多棒。」

APEC活動即將來臨，零售商們希望假期和APEC能讓購物者和遊客重返市中心的商店，這些商店仍在從疫情後的挑戰中恢復過來。許多商店更是推出了不少亞洲主題的工藝品，畢竟APEC是亞洲主題的峰會。

舊金山市長表示，她認為遊客將會看到一個更乾淨、更安全的市中心。他們為了確保APEC順利來到舊金山，從私營部門籌集了超過2000萬美元，並且在努力獲取更多資源來幫助解決毒品、無家可歸和零售竊盜問題。