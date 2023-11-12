我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

滑雪季來了…太浩湖開門迎客 3少年睡停車場搶到第一

加州新冠檢測、疫苗、藥不再免費 超出醫療保險得自費

「骯髒、危險」沙加緬度酒吧經理：流浪漢釀首府危機

記者江碩涵／沙加緬度報導
沙加緬度市中心K街的Ruhstaller酒吧經理日前在店門口貼了一封公開信，公開指責流浪漢造成的危機。（翻攝自Ruhstaller官網）
沙加緬度市中心K街的Ruhstaller酒吧經理日前在店門口貼了一封公開信，公開指責流浪漢造成的危機。（翻攝自Ruhstaller官網）

「骯髒、危險、死亡！」沙加緬度市中心K街的Ruhstaller酒吧經理日前在店門口貼了一封公開信，公開指責流浪漢造成的危機，並寫著，這封信是寫給所有熱愛這城市的人們。此舉引發多家主流媒體的報導。

Ruhstaller是一家酒吧，位於市中心K 街，靠近議會附近。Ruhstaller經理帕伊諾（ JE Paino）公開在信上表示，這封信會貼在酒吧門口窗前，就是給所有熱愛沙加緬度的居民看的。

帕伊諾在信中寫著：「沙加緬度市中心骯髒、危險、死氣沉沉，我從未見過它如此骯髒、如此危險，而且如此死氣沉沉。過去幾年裡，無家可歸者們帶來的壓力，已經改變了市中心，這給我們心愛的沙加緬度市帶來的壓力是難以想像的。」

中谷當地電視台KCRA 3採訪了帕伊諾，並了解他決定寫下這封信，並張貼在 Ruhstaller 酒吧前窗公開的心路歷程。帕伊諾說，實際上他的目的只是讓所有人了解沙加緬度市中心正在發生的事情，他並不是要做出批判，也並非要說孰是孰非，他只是想要問問所有的沙加緬度居民兩個基本問題，這真的是大家想要的生活嗎？大家共同希望我們所居住的城鎮是什麼樣子？

根據KCRA 3報導，11月9日晚間沿著 K 街行走的許多路人們也注意到了櫥窗裡的信，其中包括 Ruhstaller 的顧客魯伊斯（Brandon Ruiz），魯伊斯也在該地區附近工作，他說他也經歷了與信中提到的類似的心情。

「這個標誌是許多小企業正在經歷的一個明顯例子，」魯伊斯說，「說實話，每周你都會在街上看到一些必須避免或迴避的人類排泄物。」

帕伊諾也在信中描述，有一次親自看到，有人毆打並繼續騷擾一名女員工的經歷。

KCRA 3採訪沙加緬度警方，警方回應，他們沒有收過關於遊民毆打騷擾女員工的具體報告。不過魯伊斯表示，這類事件的確常發生在 K 街地區。魯伊斯說，警方或媒體可以在這裡與大多數中小企業主、店家交談，他們肯定都知道這些事。

帕伊諾的信中還寫著：「社區有責任幫助那些不幸的人，這是社區應該做的，但我們能做的只有這麼多。」

KCRA 3 聯繫了多名沙加緬度市府官員，以了解正在採取哪些措施，來解決 K 街地區無家可歸的情況，但截至9日晚間尚未收到任何人的回覆。

遊民

上一則

加州新冠檢測、疫苗、藥不再免費 超出醫療保險得自費

下一則

加州首府杯中文比賽 濃農中華風

延伸閱讀

組織犯罪最多城市 這城市5度居首 舊金山屋崙連3年排第2

組織犯罪最多城市 這城市5度居首 舊金山屋崙連3年排第2
遊民與遊行考驗APEC峰會

遊民與遊行考驗APEC峰會
組織犯罪最多城市 洛杉磯5度居首 加州多地入榜

組織犯罪最多城市 洛杉磯5度居首 加州多地入榜
巴沙迪那動漫展 造型人物齊聚

巴沙迪那動漫展 造型人物齊聚
擬砸45億元 紐森推北加水庫 南加同受惠

擬砸45億元 紐森推北加水庫 南加同受惠

熱門新聞

屋崙一家便利店發生入室盜竊搶劫。劫匪使用挖掘機破壞商戶防彈玻璃，進行作案。商戶損失七萬。（電視新聞截圖）

「這是美國噩夢」北加2劫匪挖掘機打破防彈玻璃搶劫 店東損失7萬

2023-11-07 19:52
史丹福大學公共安全部表示，加州公路巡警正在調查一起導致一名阿拉伯穆斯林學生受傷的案件。該案被作為仇恨犯罪調查。（取自學校X平台）

撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」

2023-11-05 09:18
國家氣象局預測，加州將受風暴襲擊， 部分地區可能出現大雨。（美聯社）

風暴逼近 加州部分地區將迎大雨

2023-11-04 02:20
包括Google在內的四間加州科技公司將裁員1700餘人，延續了去年以來科技業的裁員潮。（美聯社）

矽谷裁員潮未止 Google等4公司再砍1700人

2023-11-06 21:43
沃爾瑪黑色星期五促銷8日開跑。（美聯社）

沃爾瑪黑五促銷 網購8日先開跑

2023-11-08 01:18
包括Google在內的四間加州科技公司將裁員1700餘人，延續了去年以來科技業的裁員潮。（美聯社）

矽谷裁員未歇 Google等4公司再砍1700人

2023-11-07 01:12

超人氣

更多 >
尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願
紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒
「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她

「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她
影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情

影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情
習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會