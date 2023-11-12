「骯髒、危險」沙加緬度酒吧經理：流浪漢釀首府危機

沙加緬度市中心K街的Ruhstaller酒吧經理日前在店門口貼了一封公開信，公開指責流浪漢造成的危機。（翻攝自Ruhstaller官網）

「骯髒、危險、死亡！」沙加緬度市中心K街的Ruhstaller酒吧經理日前在店門口貼了一封公開信，公開指責流浪漢造成的危機，並寫著，這封信是寫給所有熱愛這城市的人們。此舉引發多家主流媒體的報導。

Ruhstaller是一家酒吧，位於市中心K 街，靠近議會附近。Ruhstaller經理帕伊諾（ JE Paino）公開在信上表示，這封信會貼在酒吧門口窗前，就是給所有熱愛沙加緬度的居民看的。

帕伊諾在信中寫著：「沙加緬度市中心骯髒、危險、死氣沉沉，我從未見過它如此骯髒、如此危險，而且如此死氣沉沉。過去幾年裡，無家可歸者們帶來的壓力，已經改變了市中心，這給我們心愛的沙加緬度市帶來的壓力是難以想像的。」

中谷當地電視台KCRA 3採訪了帕伊諾，並了解他決定寫下這封信，並張貼在 Ruhstaller 酒吧前窗公開的心路歷程。帕伊諾說，實際上他的目的只是讓所有人了解沙加緬度市中心正在發生的事情，他並不是要做出批判，也並非要說孰是孰非，他只是想要問問所有的沙加緬度居民兩個基本問題，這真的是大家想要的生活嗎？大家共同希望我們所居住的城鎮是什麼樣子？

根據KCRA 3報導，11月9日晚間沿著 K 街行走的許多路人們也注意到了櫥窗裡的信，其中包括 Ruhstaller 的顧客魯伊斯（Brandon Ruiz），魯伊斯也在該地區附近工作，他說他也經歷了與信中提到的類似的心情。

「這個標誌是許多小企業正在經歷的一個明顯例子，」魯伊斯說，「說實話，每周你都會在街上看到一些必須避免或迴避的人類排泄物。」

帕伊諾也在信中描述，有一次親自看到，有人毆打並繼續騷擾一名女員工的經歷。

KCRA 3採訪沙加緬度警方，警方回應，他們沒有收過關於遊民 毆打騷擾女員工的具體報告。不過魯伊斯表示，這類事件的確常發生在 K 街地區。魯伊斯說，警方或媒體可以在這裡與大多數中小企業主、店家交談，他們肯定都知道這些事。

帕伊諾的信中還寫著：「社區有責任幫助那些不幸的人，這是社區應該做的，但我們能做的只有這麼多。」

KCRA 3 聯繫了多名沙加緬度市府官員，以了解正在採取哪些措施，來解決 K 街地區無家可歸的情況，但截至9日晚間尚未收到任何人的回覆。