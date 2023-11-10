金山市府：峰會期間民眾不宜駕車出行

特勤局助理探員布朗表示，APEC會議為國家特殊安全事件，將會有大量執法機構、軍隊和公共安全探員保護會議安全，這將是史無前例的。（記者王子涵／攝影）

亞太經濟合作組織（APEC ）峰會召開前夕，主辦城市舊金山 市9日正式組建了緊急行動指揮中心，用於協調市府、州府和聯邦各機構在APEC期間的溝通合作。市長布里德（London Breed）請求市民在APEC期間保持理解和耐心，稱這將是舊金山向全世界展示城市繁榮的時機。

布里德表示，舊金山的確面臨挑戰。城市無意在APEC期間加以掩蓋，包括遊民危機、芬太尼毒品危機等，是全美乃至全世界都在面臨的難題。城市正在努力解決，但這並不是舊金山故事的全部。她提到，一個月前250名先行的考察團來到舊金山，市長鼓勵他們前往全市各個社區感受，包括面臨挑戰的田德隆區。

布里德說，「我希望真實全面的舊金山故事能夠被傳頌。」

21國領導人將在未來的一周齊聚舊金山，安保是對城市的首要考驗。總體安保工作將由聯邦特勤局領導。舊金山警長史考特（Bill Scoot）表示，舊金山警局將以全編織的狀態運行，並投入600位警員專注APEC安保。同時，灣區九家執法機構的50名警員將支援舊金山。加州公路巡警的1000名警員也將加入。

史考特預計，APEC將為城市帶來兩萬人的人流量。他指出，舊金山有著豐富的舉辦大型活動的經驗，包括同志大遊行、超級碗和勇士冠軍遊行等。「APEC會議屬於國家特殊安全事件（NSSE），這對於舊金山是史無前例的，但城市將與各級夥伴將以團隊的形式做好準備。」

舊金山交通局局長譚沐霖（Jeffrey Tumlin）提醒，APEC期間不適宜駕車出行。他鼓勵公眾使用公共交通，並及時在交通局官網查詢最新交通管制措施。他特別提到，由於中央地鐵線路受到影響，想前往華埠 的市民，交通局將提高從Powell站和聯合廣場站前往華埠白蘭站的列車頻次，提高至每五分鐘一班。

市估值官、社區諮詢委員會負責人郭華健（Joaquín Torres）表示，社區諮詢委員會與社區商會、藝術機構、夜生活場所等展開對話，確保各方迎接APEC帶來的影響。同時，委員會還製作了多語言傳單、網站等方便民眾獲取最新信息。同時，所有APEC參與者和市民還將收到折扣碼。他鼓勵與會者參觀舊金山的博物館和文化機構，體驗舊金山的文化和歷史。

市消防局局長尼克森（Jeanine Nicholson）回應了關於AEPC安保措施可能會延遲醫護急救響應時間的擔憂。她表示，全市檢查點內將部署醫護人員接應病人，急救系統將在APEC期間保持靈活。