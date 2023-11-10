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金山全市管控 APEC會議區域設路障、安保排查

記者王子涵／舊金山報導
特勤局助理探員布朗表示，APEC會議為國家安全級別的會議，將會有大量執法機構、軍隊和公共安全探員保護會議安全，將是史無前例。（記者王子涵／攝影）
特勤局助理探員布朗表示，APEC會議為國家安全級別的會議，將會有大量執法機構、軍隊和公共安全探員保護會議安全，將是史無前例。（記者王子涵／攝影）

聯邦特勤局聯合舊金山警局，8日更新了亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間，舊金山全市將進行的交通管控等安全措施。特勤局助理探員布朗（Jeremy Brown）表示，APEC會議為國家安全級別的會議，將會有大量執法機構、軍隊和公共安全探員保護會議安全，將是史無前例的。

布朗表示，自13日晚10時起，Nob Hill接近Fairmont酒店的區域將受到高度的安全管控，包括水泥路障和安保排查，會一直持續至18日。

「我們與舊金山警局緊密合作，共同製定出一個對公眾影響最小、並達成安保目標的計畫。」布朗說。

外部戒嚴將由舊金山警局負責，加州高速巡警提供了約1000名警員的支持。會議中心區將布置14呎的水泥路障。安全顧問、前聯邦調查局探員哈普（Jeff Harp）表示，會議期間的安保人員將會比現在更多，所有出入口將會設置檢查點，每一個進出的人員都將被嚴格監控。

會議附近的區域被畫分為綠色和紅色。居住在綠色區域的民眾在經過檢查點的排查後，可以正常返回家中。但居住在紅色區域的居民只能步行回家。同時，送餐和共享出行服務將被引導至遠離安全區的特定區域。

Embarcadero廣場將在15日凌晨關閉，從9號碼頭至23號碼頭都將受到影響。布朗並未透露安保的更多細節。

舊金山警長史考特（Bill Scott）預計，在APEC期間全市將發生多起抗議活動，警方的目標是將抗議維持在和平、相互尊敬的範圍中。他表示，抗議活動受到第一修正案的保護，但警方絕不容忍任何暴力、破壞公物等行為。

史考特表示，更多交通管制信息將在舊金山市交通局網站實時更新。

特勤局助理探員布朗表示，APEC會議為國家安全級別的會議，將會有大量執法機構、軍...
特勤局助理探員布朗表示，APEC會議為國家安全級別的會議，將會有大量執法機構、軍隊和公共安全探員保護會議安全，將是史無前例。（記者王子涵／攝影）

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