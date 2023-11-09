APEC峰會期間 舊金山將有大量遊行

舊金山市中心懸掛的示威橫幅寫著「拜登、APEC、拒絕石油燃料」。（記者李怡／攝影）

亞太經濟合作組織峰會（APEC ）11日將在舊金山 召開，並接待上萬名到訪人員、千名政要和媒體人員。本周記者觀察到，環保人士在海灣大橋上懸掛了一面巨大的黃色橫幅，呼籲拜登總統淘汰石油 燃料的使用。有舊金山當地居民預測稱，預計未來一周舊金山的遊行活動會層出不窮，因為舊金山人熱中於表達發聲，並愛組織各類遊行。

拜登定於14日抵達舊金山參加峰會。預計屆時灣區社區行動團體，以及大量的地方活動人士將出席遊行，表達各方觀點。

氣候活動家兼石油和天然氣行動網絡組織者維拉克魯茲(Khrizia Velacruz)在一份聲明中表示：「我們須優先考慮快速擺脫石油燃料，並集中精力發展清潔能源。」

亞太經合組織峰會本周開幕時，預計將出現大量示威遊行活動。由100多個社區、基層和勞工組織組成的「反對APEC聯盟」計畫於周日從內河碼頭前往峰會舉辦地馬士孔尼中心舉行大規模遊行。

反對APEC聯盟認為，這次高調的政要會議不包括那些受到自由貿易協定負面影響的人，例如美國和整個亞太地區的工人、婦女和移民。

APEC被認為是自1945年「聯合國憲章」簽署以來舊金山最重要的國際活動。主辦會議的馬士孔尼中心以及周圍酒店、諾布山等地將採取嚴格的安全措施，交通將受到限制。封鎖預計會導致交通堵塞。一些居住在受影響地區的居民，特別是依靠汽車出行的居民，例如老年人和殘疾人的生活，會因封鎖而受到干擾。