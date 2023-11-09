「華埠這家銀行好幸運 」2匪持槍搶運鈔車 只得手空包

圖為疑似劫匪車輛。（馬作林提供）

東灣台山同鄉會華埠 社安隊負責人馬作林和華埠金城銀行經理Howard Lee表示，3日（周五）兩個劫匪試圖搶劫銀行運鈔車，社安隊及時報警，但劫匪逃之夭夭。劫匪情急之下，只搶走一個裝錢的空袋子。屋崙 警方正在調查此事。

Howard Lee表示，雖然沒有親眼見到劫匪的搶劫情況，但根據目擊者描述，估計兩人在華埠兜圈踩點很長時間，這才能瞅準銀行運鈔車到來時搶劫。好在劫匪慌忙緊張之下，只搶到一個空袋子，銀行並沒有損失一分錢。「按道理劫匪搶到空袋子，應該能感覺到重量不同，有所差異。也許是搶劫者沒有太多經驗，且驚慌失措。而護送運鈔車的員工，在劫匪搶奪空包時，已經有反應，劫匪估計也怕這些員工還擊，所以就慌里慌張地逃走了。」

Howard感謝台山社安隊的不間斷巡邏，護衛華埠安全。「此前，有數次遊民 闖入銀行大喊大叫的情況，都是社安隊及時介入勸阻，解決問題。」

兩個劫匪試圖搶劫屋崙華埠一銀行的運鈔車，但只搶走一個裝錢的空包。（記者劉先進／攝影）

馬作林表示，上周五（3日）上午10時30分，社安隊第一輪巡邏完畢。過了大約10分鐘，就聽到有人說，銀行附近發生搶劫案。巡邏的社安隊員一路飛奔，趕往現場，同時報警給華埠聯絡警員。經過一輛巡邏的警車時，也連忙告訴警員。社安隊和警員前後腳趕到事發地，劫匪已經駕車消失得無影無蹤。馬作林說，附近目擊者明確表示，是兩個劫匪持槍搶劫，衝到車子前排駕駛位搶走一個包。

實際上，幾天前，警方就注意到這輛有犯罪前科的車子，並告訴社安隊需要密切注意。在2日，即案發前一天上午，社安隊即見到了這輛可疑的白色車輛。現在懷疑，當時車子疑似是在踩點、熟悉地形。沒想到劫匪這麼膽大妄為，第二天還是敢過來下手。

馬作林說，最近華埠治安總體比較平穩，偶有突發事件發生。除了此次的搶劫未遂，在7日當天，位於7街靠近高速路的地段，不知何故，有一輛車撞擊另一輛車，然後快速跑上高速逃之夭夭。「總體上是輕微的時間，治安沒有惡化，且到華埠消費人群也和以往持平。」