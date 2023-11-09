住房債券公投提案 金山議會通過明年3月舉行

舊金山市議會投票決定，明年3月公投發行經適房債券。（記者李怡／攝影）

舊金山 市議會7日一致投票通過了市長布里德（London N. Breed）和市議長佩斯金（AaronPeskin）提出，明年3月將由選民表決的住房債券 公投提案。 3億元的房屋債券用於支付低收入 家庭、長者，以及無家者的經濟住宅建設。資金還將支持現有經濟適用住房的保護和修復。

舊金山市議會投票決定，明年3月公投發行經適房債券。（記者李怡╱攝影）

布里德表示：「當地經濟適用房資金至關重要，也是滿足舊金山更廣泛住房需求的解決方案之一。這筆債券將幫助我們實現未來八年建造8萬住房的目標。」

佩斯金表示：「舊金山有州政府授權，在未來八年內建造超過4萬6000套新的經濟適用住房，但缺乏州或聯邦的開發和建設資金來源。低收入長者是舊金山成長最快的人口，其中大多數人將收入的75%的支付在住房上。對一線勞動住房的投資，實際上是對城市基礎設施的投資。」

住房債券支持三個主要類別的經適房，其中2.4億元用於建造低收入住房，3000萬元建設保障性住房、3000萬元建設受害者和倖存者住房。

舊金山市上一次通過住房債券是在2019年。該債券已經支持了1610套經適房的建設、修復了近1000套公共住房、並為100名房主提供了首付援助。

舊金山目前正在努力實施住房建設政策，計畫在未來八年內建造8萬2000套新住宅。其中4萬6000套新住房為低收入居民提供。舊金山市還成立了經適屋工作小組，以協助制定實現住房建設目標。

市議會最近於5月19日通過的十年期資本計畫，包括擬議的2024年住房債券。十年資本計畫每隔奇數年發布一次，是一項財政緊縮的支出計畫，規畫了未來十年的基礎設施投資。市議會根據全市利益相關者的意見準備了該文件，提出了他們認為最好的想法和對舊金山未來需求的最現實的估計。