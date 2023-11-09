APEC峰會前 舊金山遊民營區問題尚未獲得緩解

亞太經合會舉行在即，舊金山官員正積極處理遊民營區的問題。（美聯社）

舊金山 本月即將舉行自1945年聯合國成立以來最大規模的國際活動，但嚴重的遊民 營區問題尚未獲得緩解。

亞太經濟合作組織（APEC）峰會11日起將在舊金山登場，為了迎接來自全球各地的領導人、政要、企業執行長、數以萬計的與會者和記者，舊金山正在積極清理遊民營區、努力提供庇護 床位和其他服務。然而，在聯邦禁令的限制下，舊金山市府清理遊民營區的能力十分有限。

舊金山遊民部門發言人柯恩（Emily Cohen）表示，市府雖然沒有為了亞太經合會特別設置遊民收容所的預算，但會議舉行的時間正好趕上馬士孔尼中心（Moscone Center）附近Natoma Street和第八街10日起啟動的冬季30個夜間收容床位計畫。

此外，從現在起到明年初，市府將在市內多個收容所增加約300個床位。柯恩表示，由於工作時間表尚在制定中，因此無法確切說出亞太經合會期間能提供多少床位。

對舊金山官員來說，清理馬士孔尼中心附近的遊民帳篷，其實有助減輕外界對舊金山混亂、帳篷林立、毒品問題嚴重的負面看法。

舊金山紀事報指出，在舊金山2016年舉辦第50屆超級盃（Super Bowl 50）時，中央高速公路（Central Freeway）底下的Harrison Street和13街交叉口當時聚集了數百個遊民帳篷。上周，市府工作人員前往這個地區做例行檢查，與遊民們進行交談，試著將遊民安置到收容所，但願意接受這個安排的人並不多。

由於聯邦法官規定，在無法提供遊民足夠庇護床位的情況下，舊金山市府不得隨便清理遊民營區或執行某些反紮營法令。不過，市府仍然可以在提前72小時通知的情況下，以確保緊急救援人員或殘障人士能夠進入或衛生和安全的理由，要求遊民暫時移動，來清理營區和人行道。

舊金山警長史考特（Bill Scott）最近在記者會上表示，在亞太經合會舉行期間，警方不會進行掃蕩，只會以平常的方式處理會議地點附近的遊民問題。

史考特說：「無家可歸不是犯罪，我們只想確保我們能提供幫助。警方會竭盡全力確保這次活動的安全，希望能展現出這個城市最好的一面。」