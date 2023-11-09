峰會期間交通管制 中央地鐵延長線關閉含華埠站

圖為APEC期間交通管制方案。（舊金山市交通局提供）

亞太經濟合作組織會議（APEC ）將於11日至17日在舊金山 馬士孔尼中心（Moscone Center）召開。屆時來自21個國家超過2萬名參與者將湧入舊金山，城市交通系統面臨巨大挑戰。得益於往期大型活動和節假日的管理經驗，舊金山警局和交通局將對一些關鍵道路實施管控，以在保證公共安全的同時，減小對當地社區的影響。

舊金山警長史考特（Bill Scott）表示，APEC期間警局將以全編制的狀態，保障全市各個轄區的安全。警局還將得到來自包括州公園巡警、州公路巡警、聯邦調查局等多級執法部門的幫助，共同維護會議中心和全市的安全。

史考特預計，APEC期間將發生抗議活動，警局的目標是保證抗議維持在和平抗議的範疇內。「暴力不被容忍、破壞財產也不會被容忍、我們做好了逮捕的準備。」

他表示，城市的交通一定會受到影響，多國的代表團會以車隊的形式出現在市區，按照警局之前的經驗，封鎖道路是最好的選擇。但同時，警局會積極與受到影響的社區展開溝通，即時通報交通管控訊息，確保核心區域內的居民和商戶基本生活不被打擾。

華埠 中央警局長金拓海（Jahan Eric Kim）表示，中央地鐵延長線路將在APEC期間關閉，其中華埠白蘭站也將受到影響。但交通局會安排高頻次的往返班車、列車保障華埠與城市中心的連接。

金拓海表示，APEC期間依然會有充足的警力保持在華埠的存在。

交通管制訊息可在舊金山交通局網站sfmta.com查詢。