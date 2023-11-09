矽谷Lumenous控訴江陰中沛 盜取貿易機密、資金

矽谷 聖他克拉拉市科技公司Lumenous指控其中國創投夥伴江陰中沛科技有限公司 (Jiangyin Zhongpei Technology) 非法獲取資金與貿易機密。

Lumenous於其訴狀中指出，由江陰中沛科技公司總經理沈冰 (音譯，Shen Bin) 組成的「沈氏企業集團」(Shen Enterprise) 盜用Lumenous公司的貿易機密，將公司收入轉進其所控制團體，同時派遣貿易代表到紐約、東京、上海、蘇州，利用Lumenous公司的貿易機密，推出新產品，參加當地貿易展示會。

Lumenous研發醫療支架產品，20多年前，為發展亞洲與中東地區事業，於中國設立創投夥伴江陰中沛科技公司。江陰中沛隨後順利發展，Lumenous 將此中國合作夥伴盈利繼續投資 在這家公司上。

然而雖然Lumenous掌有江陰中沛大部份股權。數年前當中沛公司準備上市時，出現一個「註冊登記缺失」，造成江陰中沛所有權問題更為複雜。Lumenous創辦人狄更斯(Todd Dickson) 為處理這個問題，特別飛到中國，爭奪江陰中沛的掌控權，結果被當地警察逐出。

根據訴狀，當出現登記註冊缺失時，狄更斯要求公司暫緩上市，然而江陰中沛新上任總經理沈冰發現，如果Lumenous失去掌控權，她身為公司總經理，將贏得龐大錢財。

訴狀指出，如果Lumenous因登記註冊缺失，丟掉江陰中沛掌控權，沈冰在公司持股將增加三倍，其他稱為「沈氏集團」的公司內陰謀份子亦將獲取許多股權。因此控訴書指控，沈冰與「沈氏集團」盜取Lumenous合法應得的財產。

Lumenous日前於聖荷西 聯邦法庭提告。目前仍無法得知江陰中沛公司在美國有其法律代表。

訴狀指出，沈冰去年元月電郵人還在聖他克拉拉的狄更斯稱，她與公司管理集團將自己成立公司，而Lumenous只能持有新公司27%股權。而事實上Lumenous掌有69%江陰中沛的股權。隨後沈冰與「沈氏集團」於電話會議中對狄更斯稱，如拒絕其所提出條件，沈氏集團將取得一切。