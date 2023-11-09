WeWork破產保護 衝擊灣區辦公地產市場

WeWork巴洛阿圖門店不在此次關停之列。（記者徐蓓蓓／攝影）

共享辦公空間供應商WeWork日前宣布破產 保護。WeWork此前一度估值高達470億元，門店曾遍布灣區 。如果WeWork通過中止大量租賃合約來重整財務，將不可避免地攪動灣區辦公地產市場。

總部在紐約的WeWork公司以向科技企業、新創公司和個人提供潮流時尚的辦公空間而聞名。新冠疫情帶來的居家辦公風潮對其業務打擊巨大。WeWork在本周提交的破產聲請中稱，公司累積債務已達187億，而資產只有151億。公司計畫在租約和債務談判期間堅持營業。

WeWork的破產保護和聲明傳遞出一個令人不安的訊號，已經非常脆弱的灣區辦公地產市場可能將面臨新一輪衝擊。WeWork在聲明中說：「WeWork正在請求拒絕某些地點租約，通常是一些無法運營的地點。所有受到影響的會員都收到了提前通知。」

大量中止租約不可避免會給灣區辦公地產業主帶來新的挑戰。而辦公樓空置潮、轉租和科技行業的廣泛收縮，已經讓辦公地產業疲於應付了。

不過聖荷西商業地產公司Newmard的執行副主席馬洪尼（Phil Mahoney)表示：「WeWork的破產並不是太讓人意外。畢竟它的財務赤字已經有一段時間了。」

對於WeWork在新澤西破產法庭提交的文件中稱有必要中止租約來減輕公司財務負擔，馬洪尼表示：「對於從WeWork收租的業主來說，不是一個好結果。」

與此同時，與WeWork有往來的灣區的商業地產業主也已經採取自保措施，以應對其破產。

聖荷西Colliers商業地產公司執行副主席桑德林（Dave Sandlin)表示：「WeWork入不敷出已經有段時間了。業主們已經準備好應對這些問題。」

WeWork公司的一些房東是灣區商業地產屆的巨頭。例如其在舊金山 的一處辦公空間，就隸屬于矽谷辦公大地產商Hudson Pacific Properties。而其在屋崙市中心的一處租賃則屬於灣區老牌地產公司Harvest Properties。

WeWork的破產法庭紀錄顯示：「WeWork接下來商業計畫的重要一項，就是繼續和完成對租賃組合的合理化，包括關閉一些表現不佳的地點。」

破產聲請列舉了WeWork目前正在尋求終止租約的14處加州地產。其中有7處在灣區，另有7處在洛杉磯都會區。灣區的7處地產有6處在舊金山，另1處在屋崙1814 Franklin Street。

據悉，WeWork也有可能謀求修改現有租約的條款來消減開支。目前已經聘請Hilco Real Estate來試圖改進數百份租約。

WeWork的破產法庭紀錄顯示：「Hilco目前正在與超過400名房東積極協商，力圖修改租約來最大化公司今後業務的價值。」

據公司官網顯示，WeWork目前在灣區仍有17處門店，包括舊金山的七處、聖荷西市中心兩處、屋崙市中心一處、聖馬刁兩處、以及柏克萊、巴洛阿圖、聖拉蒙和米爾谷各一處。