提升交通安全 山景城警局獲10萬資金

山景城警局近日獲批10萬2000元安全資金。來自加州 交通安全辦公室（OTS)的這項資金，將用來支持各類執法和教育 項目。目標是減少山景城道路上的嚴重傷亡。山景城警官高夫（Chris Goff)強調，資金將被用來在分心駕駛（distracted driving)、受損駕駛（impaired driving)和超速等方面加強公眾安全。

資金還將被用來資助執行加州「手中無手機法」（hands-free cell phone law)，以及針對威脅騎行者和行人安全危險駕駛行為的行動。

此外，資金也會用來應對一般交通事故的普遍成因，包括超速、沒有禮讓、沒有遵守停車指示牌、闖紅燈、錯誤的轉彎或變道；以及支持社區交通安全教育等。

最後，還會用來資助與鄰近警局的聯合行動，以及警員在酒精測試、道路執法、毒品 辨識方面的培訓。由加州交通安全辦公室通過國家高速路交通安全管理局資助的這一項目，將持續到2024年9月。

今年夏季以來，山景城交通事故頻發，有媒體報導的致命車禍就有三起，還有嗑藥駕車撞壞公寓樓的事故。此前也有中學生騎腳踏車上學，撞上卡車喪命的慘案。