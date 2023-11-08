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金山市長、警長「安全購物」倡議 將裝400個監控

記者王子涵／舊金山報導
市長布里德展現出對城市商業復甦的信心。（記者王子涵／攝影）
市長布里德展現出對城市商業復甦的信心。（記者王子涵／攝影）

年終假日購物季即將到來，舊金山市長、警長等多位城市領袖7日在聯合廣場（Union Square）宣布「安全購物」倡議，誓言將舊金山打造為美國最安全的城市空間。

聯合廣場商區是舊金山最重要商區之一，是市中心商業的核心地帶。自疫情以來，有組織的商業盜竊犯罪嚴重傷害了市中心的商業環境，多家奢侈品店被「快閃式」的搶劫，成為全美的焦點，當地社區和商業領袖多次表達擔憂，不少商家被迫退出舊金山。「安全購物」倡議計畫通過加派巡邏警員、社區大使等方式加強公共安全，確保在節假日的安全購物體驗。

舊金山市長、警長等多位城市領袖7日在聯合廣場宣布「安全購物」倡議，並誓言將舊金山...
舊金山市長、警長等多位城市領袖7日在聯合廣場宣布「安全購物」倡議，並誓言將舊金山打造為最安全的美國城市空間。（記者王子涵／攝影）

警長史考特（Bill Scoot）表示，警方今年逮捕了40名商業盜竊犯，以及至少230名嫌疑犯，全市盜竊案減少10%。「如果你打算走進舊金山的商店實施盜竊的話，便衣警可能會在角落等待著，巡邏警員會在門口準備抓捕。」史考特說，「不要想著嘗試。」

市長布里德（London Breed）展現城市在疫後復甦的信心。她表示，在過去的15個月中，有27家商店在聯合廣場商區開張，Dreamforce大會將在明年回歸、NBA全明星賽確認在2025年在舊金山舉辦。亞太經濟合作組織APEC大會更是舊金山自1945年聯合國成立大會後再次舉辦的國際會議。

舊金山市長、警長等多位城市領袖7日在聯合廣場宣布「安全購物」倡議，並誓言將舊金山...
舊金山市長、警長等多位城市領袖7日在聯合廣場宣布「安全購物」倡議，並誓言將舊金山打造為最安全的美國城市空間。（記者王子涵／攝影）

布里德表示，城市將安裝400個識別車牌的攝像頭。有了新科技的加持，警方能夠更有效地追捕駕車逃逸的嫌犯。在面對攝像頭有可能侵犯隱私的質疑時，她強硬地回答：「普通人可以隨意地使用手機錄像，然而執法警員應用相同的方式履行司法權，卻變得不合適了？」她表示，科技隨處不在，對於隱私的保護早已改變。執法部門負責任地應用監控攝像抓捕逃逸的嫌犯，對確保公共安全是值得的。

舊金山地檢長謝安宜表示，在舊金山蔓延的盜竊文化和犯罪已經被扭轉，不會再將這類犯罪看做是「低級的犯罪」處理。「舊金山法官也受夠了激增的盜竊犯罪。當地檢處將證據提交給法院時，罪犯會為自己的行為付出代價。」謝安宜說。

聯合廣場商區是舊金山最重要的商區之一，是市中心商業的核心地帶。（記者王子涵／攝影...
聯合廣場商區是舊金山最重要的商區之一，是市中心商業的核心地帶。（記者王子涵／攝影）

聯合廣場商戶聯盟執行長羅德里格斯（Marisa Rodriguez）表示，「冬季步行」（Winters Walk）活動將在疫情後首次回歸。該活動曾在2018年吸引超過200萬人。為期五周的活動將聯合廣場周邊街區轉化為綠色步行街，音樂、美食、購物將成為人們在冬季享受市中心文化的主題。同時，商區內超過1萬2000個酒店房間也準備就緒，迎接來自世界各地的遊客。

舊金山 疫情 隱私

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