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沃爾瑪黑五促銷 網購8日先開跑

記者王若然／洛杉磯報導
沃爾瑪黑色星期五促銷8日開跑。（美聯社）
沃爾瑪黑色星期五促銷8日開跑。（美聯社）

今年黑色星期五購物季，很多廠商都提前開跑，沃爾瑪（Walmart）將於當地時間10日早上6時正式開啟黑五促銷，網上購物開啟時間更早，為8日東部時間下午3時（西部時間中午12時）。

在各類促銷中，科技產品有不少亮眼折扣，蘋果產品中包括二代無線耳機售價69元，比原價便宜60元；最新款九代蘋果手表有折扣，45毫米表盤搭配運動表帶減50元，售價379，五種顏色均有貨。多款電視有深度折扣：索尼65寸Bravia XR電視減800元，售價1398元；海信（Hisense）75寸4k電視售價398元；沃爾瑪獨家電視品牌onn，有50寸4K電視售價僅148元。此外，沃爾瑪獨家代理的幾款筆記本電腦有幾十元至200多元的不等折扣。

其他熱門居家產品中，戴森V12無線吸塵器降價250元，售價649.99元；Gourmia7夸脫空氣炸鍋35元；Ninja72盎司攪拌機售價50元；Keurig K-cup咖啡機售價35元；Tineco iFloor3無線乾濕兩用洗滌機售價199.95元。

此外，想要給孩子囤玩具的寶媽、寶爸們可以抓住這次機會。有樂高玩具打折多，多款樂高拼車售價39.99元，洋娃娃組合玩具20元左右。玩具區有5元以下、10元以下、25元以下折扣區，打折產品很多。

隨著這幾年消費降級觀念的流行，不少民眾摒棄大牌，喜歡到沃爾瑪、Target、好市多這類超市購買衣服。這個黑色星期五，沃爾瑪衣服、鞋子也有不少折扣，包括Crocs Baya洞洞鞋24.99元，原價49.99元；李維斯女士牛仔褲15元；Alpine Swiss仿羽絨馬甲售價19.99元等。其他打折商品還包括Cate&Chloe 18K白金鍍金耳環售價15.99元，原價125元。

沃爾瑪高級會員Walmart+目前也推出半價促銷，原本一年98元的會費，目前只需49元。Walmart+可以在本次黑五線上促銷活動開始時，提前三個小時入場，也就是8日上午9時。此外，Walmart+會員在可以享受加油優惠，網購免郵費等服務。

沃爾瑪 黑色星期五 黑五

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