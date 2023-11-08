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保障收入計畫 金山150前寄養青年獲1200補助

記者劉先進／舊金山報導
州長紐森說，保障收入計畫將為這些前寄養青年，提供他們追求夢想所需的支持和資源。（記者劉先進／攝影）
州長紐森說，保障收入計畫將為這些前寄養青年，提供他們追求夢想所需的支持和資源。（記者劉先進／攝影）

州長紐森辦公室表示，加州兩項由州政府資助的「保障收入試點計畫」（Guaranteed Income Pilot Programs），主要針對前寄養青年。州府撥款343萬餘元給舊金山市和縣，在18個月內，為150名前寄養青年提供每月1200元的保障收入。

這些試點計畫將通過社會服務部提供無條件、個人定期現金支付，旨在消除貧困、促進公平並支持受助人的基本需求。州長紐森說，「保障收入計畫有助於創造公平的競爭環境，並將為這些前寄養青年提供他們追求加州夢想所需的支持和資源。」

試點計畫為，州府給舊金山撥款343萬9090元，在18個月內，每月為150名前寄養青年提供1200元的保障收入。 州府向范杜拉縣（Ventura County）人類服務局撥款153萬8758元，在18個月內，每月為150名前寄養青年提供1000元的保障收入。據悉，受助人還將接受福利諮詢，以評估保障和收入對其享受各種公共福利資格的影響。

舊金山人類服務局負責政策、規畫和公共事務的副總監史密斯（Susie Smith）表示，舊金山很榮幸成為全加州僅有的兩家獲得州政府撥款的公共實體之一，為即將離開該局照顧的前寄養青年，啟動收入保障試點項目。「從寄養系統中過渡出來，對許多青少年來說都是一個巨大的挑戰，而這種持續18個月的保障和收入，將幫助受寄養系統影響的青少年追求希望和夢想。我們的目標是打破貧困的惡性循環，為前寄養青年創造一個更加公平的未來。」

范杜拉縣人類服務局局長利文斯頓（Melissa Livingston）說，這是一個絕佳的機會，可以打破許多脫離寄養家庭的年輕人所經歷的貧困循環。對這些年輕人投資，不僅是對他們未來的投資，也是對更廣泛社區的投資。

經濟流動性和機會組織（Economic Mobility and Opportunity）特別顧問、保障收入市長會議創始人塔布斯（Michael Tubbs）說，這些試點計畫借鑑了之前保障收入試點項目的成功經驗和教訓，其中包括在加州士德頓推出的一項努力。該市的經濟賦權示範項目，使受助人找到全職工作，減少收入波動，並讓他們減少抑鬱和焦慮。

塔布斯說，近450萬加州人生活在貧困線以下，不是因為個人的失敗，而是因為政策的選擇。「我們早就應該消除加州貧困現象，而加州保障收入試點計畫是實現這一目標的關鍵一步。我們從我在士德頓市實施的首個由市長領導的保障收入計畫中看到，保障收入不僅能有效提高經濟穩定性，還能提高人們的身心健康、親子關係以及實現目標的能力。」

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