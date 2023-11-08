我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

20個不可不知的英文縮寫╱LOL=大笑 JK=開玩笑 不知就落伍

卡債超過5000元？這5招教你「快速清償」

控校方不理會加薪訴求 加州州大23校區技工14日罷工

編譯胡立宗／綜合報導
Teamsters在2021年底於聖地牙哥州大發起的抗議活動。（取自Teamsters Local 2010的YouTube頻道）
Teamsters在2021年底於聖地牙哥州大發起的抗議活動。（取自Teamsters Local 2010的YouTube頻道）

加州州立大學（California State University）技術工人可能在11月14日發動罷工，因為代表1100名會員的工會Teamsters Local 2010指出，自從部分會員在6月與州大約滿後，就一直得不到校方增加薪資的正面回應，而他們的薪資已經多年未漲，遠低於加州大學（University of California）的技術工人。

公會預計州大22個校區的技工都會參與罷工，受到衝擊的校區包括沙加緬度校區、舊金山區校區、聖荷西校區、蒙特利灣校區、 洛杉磯校區、長堤校區、北嶺校區（Northridge）、波莫那校區（Pomona）、卡邁利洛校區（Camarillo）與聖伯納汀諾校區。此次罷工決議獲得94%會員的同意。

Teamsters Local 2010代表的技師包括管道、水電、空調、自動化、鎖匠等領域，與校園設施、宿舍服務與運動設施的正常運作密切相關。工會強調，大洛杉磯地區20多年經驗的技工，州大的薪資比洛杉磯加大（UCLA）少了13.5%至20.8%。

其中，水電技師在2023年5月的起薪為每小時37.37元，但洛杉磯加大卻有46.46元，而且很多人已多年未調薪，因此州大的薪資體系明顯有問題。同時，許多技師在6月30日約滿後，州大一直不願參與續約協商，並對工會活動多方打壓，就算加州派出調解官也無效，「展現出非常不友善的態度」。

特別是州大新任總校長加西亞（Mildred García）的薪資比前任多了27%，底薪達79萬5000元，加計補貼可近百萬元，這讓工會更為不滿。工會的罷工得到其他工會的支持，包括代表六萬名職工的CSU Labor Coalition。

州大本周以聲明回應工會的訴求，強調罷工並不合法，也強調就算工會罷工，各校區還是會正常運作，各項預案皆已就位，能將影響降到最低。對於加薪要求，加大一直都願意與工會協商，並在洽談中同意在三年內給予Teamsters成員薪資15%的補助金，這點和其他五個工會沒有差別。

罷工 洛杉磯加大 加州大學

上一則

保障收入計畫 金山150前寄養青年獲1200補助

下一則

對非裔使用武力多 金山警被質疑種族偏見

延伸閱讀

製片方提結束罷工最終案 演員工會：不能同意

製片方提結束罷工最終案 演員工會：不能同意
特斯拉德廠勞工加薪4% 還發獎金抗通膨 就怕美工會來亂

特斯拉德廠勞工加薪4% 還發獎金抗通膨 就怕美工會來亂
賭城服務業3.5萬人醞釀罷工 恐衝擊F1賽事

賭城服務業3.5萬人醞釀罷工 恐衝擊F1賽事
汽車罷工和解底特律三大車廠成本增 車價恐調漲

汽車罷工和解底特律三大車廠成本增 車價恐調漲
演員罷工中 萬聖節裝扮有限制…芭比、蜘蛛人都違規

演員罷工中 萬聖節裝扮有限制…芭比、蜘蛛人都違規

熱門新聞

北灣聖他羅莎24歲的男子洛佩斯日前在一處住宅內斬首殺害女性親屬，並帶著頭顱逃亡。警方發出通緝令，尋求公眾幫助，希望找到洛佩斯。（取自警方 X）

北加爆驚恐斬首案：24歲男子殺害女親屬 提頭逃亡

2023-11-03 19:35
國家氣象局預測，加州將受風暴襲擊， 部分地區可能出現大雨。（美聯社）

風暴逼近 加州部分地區將迎大雨

2023-11-04 02:20
梅爾家門前南瓜裝飾。（記者徐蓓蓓／攝影）

矽谷科技大佬萬聖節忙發糖 梅爾家排長龍 喬布斯家芭比風

2023-11-01 02:18
邵旗謙表示，疫情爆發後，舊金山轉機到北京的往返票價一度需要3000元，如今，兩地直飛航班只需要1800元，華人回國可省1200元。（記者劉先進╱攝影）

舊金山直飛北京復航 機票跳水1200元

2023-11-01 20:18
史丹福大學公共安全部表示，加州公路巡警正在調查一起導致一名阿拉伯穆斯林學生受傷的案件。該案被作為仇恨犯罪調查。（取自學校X平台）

撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」

2023-11-05 09:18
包括Google在內的四間加州科技公司將裁員1700餘人，延續了去年以來科技業的裁員潮。（美聯社）

矽谷裁員潮未止 Google等4公司再砍1700人

2023-11-06 21:43

超人氣

更多 >
芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺

芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺
時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年

時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年
延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品

延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品
女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證

女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證
米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選

米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選