星巴克漲價也調薪 明年調漲至少3%「遠超同行」

從2024年開始，星巴克將把美國員工薪資提高至少3%。（取材自星巴克官網）

知名咖啡 連鎖品牌星巴克 6日宣布，從2024年1月起，公司將為美國地區員工的薪資調漲至少3%，以增強員工福利 ，星巴克稱這次漲薪，將讓星巴克員工獲得「遠超同行的平均薪資」。

星巴克補充說明到，符合資格的在星巴克工作2至5年的員工，將獲得至少4%的加薪，而工作5年或以上的員工，將獲得至少5%加薪。星巴克發言人在接受福斯（FOX）新聞採訪時表示，公司不會透過提高商品價格，來抵消薪資上漲帶來的營運壓力。

星巴克在官方新聞稿中指出，「星巴克提供具有競爭力的薪資，為美國零售一線員工提供接近每小時17.5元的平均薪資，其中咖啡師的薪資範圍，在每小時15到24元間，加上其他福利後的總薪水約為每小時27元。」

星巴克還表示，本次增加的福利還包括，員工可以擁有更多帶薪休假時間，以及理財和技能培養福利，並將打造首屆北美咖啡師錦標賽，以幫助員工成長。

星巴克北美區總裁特里林（Sara Trilling）在一份聲明中表示，「為我們的合作夥伴（指員工）投資，是星巴克成功的動力，也是我們將員工視為夥伴的原因。與員工形成夥伴關係，才能為星巴克和社會打造更美好的未來。為達成這個目標，我們需要傾聽並採納夥伴們的想法和反饋，同時繼續通過提供業內有競爭力的薪資和福利待遇，來提高行業薪資標準。」

星巴克表示，目前公司在全球經營超過3萬8000家門店。星巴克今年股價上漲超4%，落後史坦普500指數（S&P 500）13%的漲幅。

星巴克還在文件中宣布，「星巴克已將2023財年20%以上的利潤，通過加薪、培訓和更新設備等方式，投入到提升員工工作體驗中。伴隨工資的提高和營業時間的延長，這些投資不僅降低員工流失率，增加客戶滿意度，還使每小時的現金薪酬總額對比2020財年增加了近50%。」