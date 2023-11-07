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星巴克全國性漲價 一杯咖啡多20、30分你感覺到嗎？

記者徐蓓蓓、王若然／綜合報導
星巴克將從2024年1月起，調漲員工薪資。（取材自星巴克官網）
星巴克將從2024年1月起，調漲員工薪資。（取材自星巴克官網）

咖啡是許多人日常生活必不可少的飲品，上班路上順道點一杯星巴克，是很多民眾的習慣。不過近幾個月，有越來越多民眾抱怨，買一杯星巴克好像變貴。事實上，近期星巴克「悄悄」調漲許多飲品價格；部分漲幅達到4%，有店員表示，漲價不只發生在加州，而是全美一起漲。

聖誕假日季節即將來臨，灣區星巴克門店室內裝飾煥然一新，紅綠相間，閃閃發光，充滿節日氣氛。然而很多人熱愛的咖啡飲品也悄然漲價20到30分不等。

星巴克授權店價格比直營店更高。（記者徐蓓蓓／攝影）
星巴克授權店價格比直營店更高。（記者徐蓓蓓／攝影）
星巴克店內聖誕季裝飾登場，價目表也同時改裝上漲。（記者徐蓓蓓／攝影）
星巴克店內聖誕季裝飾登場，價目表也同時改裝上漲。（記者徐蓓蓓／攝影）

詢問店內員工，上周四（2日）店內更換聖誕季裝飾時，價目表也更新為聖誕紅色，隨之更新的還有飲品價格。而具體的漲價幅度，不僅店內顧客，連店員也不甚清楚。隨機訪問幾位顧客，都說沒注意到漲價。

而據「日經新聞」報導，「儘管星巴克在美國市場實行了漲價措施，但顧客人數和客單價都出現增長，勢頭良好。」

在矽谷山景城聖安東尼路，相距不到200呎就有兩家星巴克門店。一家是星巴克直營店，另一家是Safeway超市內的授權加盟店。雖然兩家都已經更換來自星巴克總部的聖誕紅新價目表，但同一款飲品的價格卻有差距。

以人氣較高的拿鐵Cafe Latte為例，大杯（Grande)的價格直營店為4.95元，而授權店為5.15元。兩店其他飲品也有20到30分的價差。

對本次價格上漲，星巴克沒有對外說明詳情。一些對價格不敏感的消費者，甚至未察覺價格上漲，只是在不知不覺間，感覺買一杯咖啡，好像越來越貴。對於星巴克漲價，Reddit的網友評論，星巴克基本每個季度，都會調漲價格，不過這種說法沒有得到星巴克證實。

以中杯（Grande）16盎司的咖啡拿鐵為例，今年8月時，售價為4.75元。而如今漲至4.95元，漲幅約4.2%。大杯（Venti）20盎司的咖啡拿鐵則從5.25元漲至5.45元，漲幅約3.8%；此外，星巴克頗受歡迎的另一款飲品黑糖冰搖燕麥咖啡（iced brown sugar oatmilk shaken espresso）的中杯價格，8月時為6.25元，如今同等飲品的售價為6.45元，漲幅3.2%。

除此之外，還有民眾反映冰咖啡、冷萃咖啡、摩卡等飲品都有調漲。有民眾指出，最小杯（short）8盎司的摩卡如今居然賣4.85元，實在是很貴。

根據一位南加星巴克店員，星巴克的飲品近日普遍都有漲價，但並不清楚確切是從何時開始漲的。她說最近幾周開始，有很多顧客提出對價格的異議，因此大概是最近一兩周調漲價格。她還透露，這次漲價並不是針對加州，而是全國性的。

不過星巴克也有部分飲品沒有漲價，例如中杯的橄欖油手搖冰咖啡（Oleato Iced Shaken Espresso）8月時價格為6.75元，如今價格沒變。

星巴克早在2021至2022年，就有過多次漲價。根據哥倫比亞廣播網(CBS)2022年2月的一篇報導，星巴克自2021年10月至2022年2月，共有過三次漲價。以一大杯（Venti）的咖啡為例，2021年其價格為2.45元，2022年2月時，價格上漲為2.95元；而2023年11月，同款咖啡要4.75元。美聯社報導，星巴克在2022年價格漲幅6%。當時星巴克發言人將漲價歸咎於疫情導致的供應鏈混亂，以及全國性通貨膨脹。

星巴克調漲不少飲品的價格。（記者王若然／攝影）
星巴克調漲不少飲品的價格。（記者王若然／攝影）

星巴克 咖啡 加州

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