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金山增警察預算受阻 警力短缺仍無解

記者李怡／舊金山報導
圖為今年6月舊金山警察學院的畢業典禮。因警察的薪資問題，民眾當警察的意願下降。（記者李怡／攝影）
圖為今年6月舊金山警察學院的畢業典禮。因警察的薪資問題，民眾當警察的意願下降。（記者李怡／攝影）

舊金山市議會預算委員6日會議上，由第六區市議員麥德誠（Matt Dorsey）提出的增加3000萬元警察預算，用於招聘新警員提案被要求修正，將3000萬元與徵收新稅或修改稅收掛鉤，以彌補在舊金山市政府預算資金緊張的情況下，有資源可以取得高額的警察預算。此舉使得麥德誠撤銷了其提案。

這項提案也引發了舊金山商界大佬們呼籲舊金山增加警力，解決公共安全等問題。 Salesforce執行長賓尼歐夫（Marc Benioff）在其社群媒體上呼籲增聘警察，並表示舊金山必須加大對於執法人員的投資力度，以確保市中心企業和家庭的安全。

賓尼歐夫在X網站上發文表示：「市警局和縣警是保障舊金山安全和整潔的關鍵執法部門，警察部門需保有充分的人員配置，豐厚的報酬和薪資，是警局能招募到全國優秀警員的有利條件。」

麥德誠表示，他的提案將重新規定舊金山市最低警力配置，從最初的1800人到五年內達成建議的滿員配置2182人。 他還提議設立警察全員編制基金（Police Full Staffing Fund），即設立為期五年的招募基金，為400名警員提供7.5萬元的招募獎金，用於填補目前空缺的警員職位。 如果遇到財政緊急情況，提案還建議允許臨時凍結人員配置和資金水準。

麥德誠舉例，東灣阿拉米達市為新警員提供7.5萬元招募獎金，效果顯著。 舊金山必須與周邊城市競爭，才能更好的招募到警員，解決警力不足的問題。

提案需獲得六位市議員的同意才可生效。 但這項提案在市議會上引起了爭議，且公聽環節持續了很久。 反對聲音大多是來自當地的勞工團體。他們表示，舊金山市對於消防和911急救崗位的待遇並不理想。

在市議會上麥德誠表示，近30年來，舊金山市警局一直面臨警力不足的問題，但從未像現在這樣嚴重。 按該市的規模應有警力為2182人，現在只有1475人，職位空缺達到了32.4%。 麥德誠說，舊金山相當於缺少三分之一個警察局，更糟的是，目前有約350名現任警察有退休資格。

麥德誠表示，警力不足帶來的問題體現在各方面。 首先是現役警察超負荷工作，被迫加班，市府也為此付出大筆加班費。 再是導致財產犯罪無法追責，讓不法份子逍遙法外。 人員配備齊全的警察局，有利城市治安和打擊犯罪，以通過逮捕更多毒販、打擊露天販毒市場等行動，為居民提供更好的生活環境。 

他指出，好的治安是經濟發展的前提和基礎，治安好才能促進旅遊和商業復甦。

舊金山 預算 投資

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