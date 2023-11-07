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金山國際旅遊復甦回到疫前水平 獨缺中國客

金山國際旅遊復甦回到疫前水平 獨缺中國客

記者李怡／舊金山報導
11月舊金山國際機場的客流情況。（記者李怡／攝影）
11月舊金山國際機場的客流情況。（記者李怡／攝影）

舊金山市長辦公室6日發布的一組信息顯示，舊金山的國際旅遊基本恢復到了疫情前水平。數據顯示，舊金山國際機場客流比疫情前的水平已經恢復了97%。這得益於與英國、歐洲和印度的旅客。中國遊客復甦較慢。但預計今年年底隨著中國主要航空公司的復航，舊金山國際航班的數量將超過疫情前水平。

舊金山國際旅遊的復甦，主要受到英國、歐洲和印度的推動。墨西哥和加拿大也仍然是舊金山最大的國際遊客客源。 舊金山國際機場 (SFO) 飛往印度的航班數量，比其他主要西海岸城市都多，每周有17趟直飛印度的航班。 儘管中國在國際旅行方面復甦較慢，但重要航班將於本月返回舊金山國際機場。

舊金山市長布里德(London N. Breed) 表示：「很高興看到國際旅行需求不但回歸，且還在繼續增長。隨著亞太經濟合作組織APEC會議的進行，世界的目光將集中在舊金山。這對我們的國際機場、城市和國家來說，是促進經濟增長的好時機。」

記者觀察到，舊金山國際機場的客流情況出現了久違的人頭攢動，機場餐廳大排長龍的現象。據機場餐廳的服務人員表示，目前餐廳的到客人數已基本恢復到疫情前水平。但是餐廳內服務人員短缺，造成排隊等候的情況。不過餐廳已經通過精簡菜單、重新安排上菜流程等措施，以減少顧客排隊等候的時間。

早前據舊金山華埠小商戶們反映，來自中國的遊客至今還沒有返回華埠，還是來自歐洲、美國和東南亞的客人較多。

疫情期間，舊金山國際機場還成功為旅客引進了七家新航空公司：越洋航空、Breeze、Flair、ITA、卡達、越南、ZIPAIR 在SFO開通航班。

在11月1日中國航空公司時隔三年多重返舊金山國際機場。中國國際航空恢復了飛往北京的直飛航班。 中國南方航空將於11月11日恢復直飛武漢的航班，東方航空將於11月29日恢復直飛上海的航班。

一周後亞太經濟合作組織 (APEC) 峰會即將開幕。 APEC 21個成員的經濟與人口占到全球近40%，貿易量占全球近50%。 今年亞太經合組織的主題是永續性、包容性、創新和韌性。

11月舊金山國際機場的客流情況。（記者李怡／攝影）
11月舊金山國際機場的客流情況。（記者李怡／攝影）

舊金山 疫情 印度

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