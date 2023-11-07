南灣嚴格控制槍枝 遇法律挑戰

持槍限製令法律被挑戰，加州縣市與法官爭戰正酣。（美聯社）

據「信使報」（Mercury News）報導，隨著加州 推行越來越多的槍枝限製措施，最近的法院裁決可能會決定「紅旗法」（red flag laws）是否能繼續存在下去。

聖他克拉拉縣現在是全州每年主動申請槍枝暴力限製令第二多的縣，但一系列的法庭鬥爭對「紅旗法」的生存構成了一種威脅，倡導者和專家承認這可能會顛覆該法的法律基礎。

紅旗法又稱為「極端風險保護令」（extreme risk protection laws），其運作方式與防止家庭暴力的保護令相似，一些人可以向法院申請保護令，讓特定的個人在一定時間內不得購買或擁有槍枝，並且允許警方可以在這段期間內沒收那個人的槍枝。紅旗法的請願書大多是由警方提出。該法設置的目的不是將人定罪，而是避免槍枝落入到有極端暴力風險的人手中。

聖他克拉拉縣地方檢察長羅森（Jeff Rosen）提議，在明年的州投票 中提出一項名為 「槍枝安全責任法案」（Gun Safety Accountability Act）的提案。該提案將引入槍枝執照年費和特別稅，以資助為那些因槍枝法令而被解除武裝的人提供專門的心理健康服務。該法案還將為槍枝暴力受害者支持中心提供資金，並強制要求槍枝持有者和購買者接受槍枝培訓並採取安全措施。

州長紐森 （Gavin Newsom）最近簽署的新法律之一是對槍枝和彈藥徵收州稅，用於資助槍枝暴力預防和學校安全項目。紐森簽署法案後，加州步槍和手槍協會（California Rifle and PistolAssociation）等組織立即承諾將與新法律作鬥爭。他們援引了美國最高法院去年對布魯恩（Bruen）案的判決。該判決宣布 「正當理由 」（goodcause）評估為非法，而一些司法管轄區曾將正當理由評估作為誰能獲得隱蔽槍枝許可證的把關人。

這一具有里程碑意義的法院裁決的基礎，即任何槍枝限製都必須追溯到美國 「槍枝管理的歷史傳統」，引發了許多地方對當前槍枝執法的法律挑戰。7日最高法院將聽取美國訴拉希米案（United States v. Rahimi）的口頭辯論。在該案中，聯邦第五巡回上訴法院依據布魯恩案的判決宣布，德州禁止受家庭暴力限製令約束的人持有槍枝的法律，違反了第二修正案。

如果高等法院維持下級法院的裁決，那麽加州的類似法律以及槍枝暴力限製令很可能隨之受到挑戰。與此同時，州檢察長邦塔（Rob Bonta）的辦公室正在與聖地牙哥聯邦法官推翻加州攻擊性武器禁令的裁決作鬥爭。

羅森說，即使要為反對意見做好準備，他也相信歷來支持槍枝管製措施的加州選民會按他的方式行事。

史丹福大學法學教授、槍枝政策專家多諾霍（John Donohue III）說，如果提案能夠通過投票，他同意羅森的預言。但他預計過程會很艱難，需要花費大量訴訟費用來應對法律挑戰。