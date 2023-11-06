亞裔選民協會免費派送火雞 促社區團結

亞裔美國選民協會的志願者向舊金山長者派送火雞。（受訪者供圖）

感恩節即將到來，亞裔 美國選民協會的志願者們5日上午向舊金山華埠 、市場街、田德隆和訪谷區的長者免費派發了500隻火雞。

舊金山地檢長辦公室亞裔官員湯曉慧，帶領多位華裔社區領袖李偉澤、賴天宸、徐嘉儀、古柏樂，以及亞裔美國選民協會發起人招霞等志願者，為500餘個長者家庭送去了溫暖和感恩節的祝福關懷。

亞裔美國選民協會的志願者表示，這次派發火雞的活動比預計提早了很多。因為考慮到即將在舊金山舉辦的APEC會議會封街封路，一是到時候派發會很不方便， 再是封閉會讓許多長者購物不方便，提前發放也是給他們當做食物的儲備。

招霞表示：「在過去幾年中經歷了重重難關，由2019年初的多宗針對亞裔的襲擊事件，到新冠病毒的傳播，疫情後期經濟衰落，小商業的掙扎求存，很多餐館及華人小商業至今仍前路茫茫。希望派送火雞活動可以提醒社區團結，互相支持的重要性。華埠在過去的歷史上，尤其遇到困難時，多次展現了強大的團結力量。」

慶祝感恩季是華裔家庭積極融入社區文化的體現。大多數華裔家庭的感恩節晚餐，喜歡將中華的傳統美食文化與有著象徵感恩節的火雞一起吃，體現了中西方文化的融合。但在舊金山華埠和低收入家庭，許多住在散屋及小型公寓的家庭，往往因為沒有焗爐或要共用廚房，烹調火雞實在非常困難。每年一度的感恩節派發火雞活動，體現了社區團結，以及社會各界對華裔居民的關心和支持。

火雞派發活動現場，在志願者組織下，長者們井然有序領取火雞，臉上洋溢著笑容，表示對捐贈和派發活動的感謝。華埠公屋居民趙婆婆說：「在過去的時間裡，受到亞裔傷害的威脅，自己一人不敢出門購物。而感恩節臨近，即使有心去購置餐食，也不知道如何烹製感恩節大餐。所以非常感謝這次的火雞派發，感恩社會各界和政府官員對華埠長者的關心。」