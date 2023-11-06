金山退伍軍人遊行 台灣大鵬聯誼會出席 20老兵組方陣

軍官們在觀禮台上檢閱。（本報記者╱攝影）

為紀念11月11日美國退伍軍人節（Veterans Day）並感謝軍人犧牲奉獻的精神，舊金山 市5日舉辦大型遊行活動。包括經歷第二次世界大戰、朝鮮戰爭、越南 戰爭戰、阿富汗戰爭、伊拉克戰爭等退伍軍人和現役戰士，以及參加過軍訓和童子軍訓練的初高中學生等組成的遊行陣隊。遊行從舊金山的著名景區內河海濱穿過漁人碼頭，到達河內中心廣場。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪率空軍大鵬聯誼會的退伍老兵方陣，出席了今年在舊金山的遊行。賴銘琪表示：「這是中華民國 台灣政府每年都參加的美國退伍軍人節的遊行活動，非常榮幸可以受邀參加。此活動給我們帶來兩個重大的意義。 一是，能夠讓我們紀念老兵對政府的貢獻，這是常常講到的『老兵不死』的道理，老兵永遠活在我們的心目當中。 第二個是，遊行在提醒我們和平的重要性。現在可以看到，世界非常動蕩，在歐洲、中東和台灣海峽都存在者不穩定的局勢。這個遊行提醒我們，要盡全力維持世界和平，維持我們自由民主的生活方式。」

空軍大鵬聯誼會的退伍老兵方陣由20多位老兵組成。其陣隊展現出的風采，受到遊行檢閱觀禮台諸多軍官的禮讚，以及來自觀禮人群觀眾的掌聲和歡呼聲。據陣隊代表表示，其方陣自10月初就開始進行訓練，為此次遊行做好充足的準備。這一遊行只有參加過二戰國家的軍隊代表才可參加。這是一種榮幸，也是一次和平的使命。

每年11月11日是美國的退伍軍人節，全國各地舉行遊行和儀式，向退伍軍人和他們的家屬表示敬意，並表彰那些曾經或目前正在美國軍隊中服役的將士。

退伍軍人節是美國為感謝保家衛國士兵所定的國定假日。1918年11月11日第一次世界大戰結束，為紀念這一歷史時刻，美國總統威爾遜於1919年宣布11月11日為停戰紀念日。而後退伍軍人節的法定假日於1938年5月13日獲國會通過，得以完全確立。