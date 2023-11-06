我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森挨批暗地角逐大位 沒膽子明說

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

金山退伍軍人遊行 台灣大鵬聯誼會出席 20老兵組方陣

本報記者／舊金山報導
軍官們在觀禮台上檢閱。（本報記者╱攝影）
軍官們在觀禮台上檢閱。（本報記者╱攝影）

為紀念11月11日美國退伍軍人節（Veterans Day）並感謝軍人犧牲奉獻的精神，舊金山市5日舉辦大型遊行活動。包括經歷第二次世界大戰、朝鮮戰爭、越南戰爭戰、阿富汗戰爭、伊拉克戰爭等退伍軍人和現役戰士，以及參加過軍訓和童子軍訓練的初高中學生等組成的遊行陣隊。遊行從舊金山的著名景區內河海濱穿過漁人碼頭，到達河內中心廣場。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪率空軍大鵬聯誼會的退伍老兵方陣，出席了今年在舊金山的遊行。賴銘琪表示：「這是中華民國台灣政府每年都參加的美國退伍軍人節的遊行活動，非常榮幸可以受邀參加。此活動給我們帶來兩個重大的意義。 一是，能夠讓我們紀念老兵對政府的貢獻，這是常常講到的『老兵不死』的道理，老兵永遠活在我們的心目當中。 第二個是，遊行在提醒我們和平的重要性。現在可以看到，世界非常動蕩，在歐洲、中東和台灣海峽都存在者不穩定的局勢。這個遊行提醒我們，要盡全力維持世界和平，維持我們自由民主的生活方式。」

空軍大鵬聯誼會的退伍老兵方陣由20多位老兵組成。其陣隊展現出的風采，受到遊行檢閱觀禮台諸多軍官的禮讚，以及來自觀禮人群觀眾的掌聲和歡呼聲。據陣隊代表表示，其方陣自10月初就開始進行訓練，為此次遊行做好充足的準備。這一遊行只有參加過二戰國家的軍隊代表才可參加。這是一種榮幸，也是一次和平的使命。

每年11月11日是美國的退伍軍人節，全國各地舉行遊行和儀式，向退伍軍人和他們的家屬表示敬意，並表彰那些曾經或目前正在美國軍隊中服役的將士。

退伍軍人節是美國為感謝保家衛國士兵所定的國定假日。1918年11月11日第一次世界大戰結束，為紀念這一歷史時刻，美國總統威爾遜於1919年宣布11月11日為停戰紀念日。而後退伍軍人節的法定假日於1938年5月13日獲國會通過，得以完全確立。

舊金山市府律師邱信福、市立大學校董王兆倫等共同出席了遊行活動。

遊行中的現役軍人隊伍。（本報記者╱攝影）
遊行中的現役軍人隊伍。（本報記者╱攝影）
舊金山退伍軍人大遊行的隊伍。（本報記者╱攝影）
舊金山退伍軍人大遊行的隊伍。（本報記者╱攝影）
駐舊金山台北經文處處長賴銘琪率空軍大鵬聯誼會方陣出席遊行。（受訪者供圖）
駐舊金山台北經文處處長賴銘琪率空軍大鵬聯誼會方陣出席遊行。（受訪者供圖）
舊金山退伍軍人大遊行的隊伍。（本報記者╱攝影）
舊金山退伍軍人大遊行的隊伍。（本報記者╱攝影）
駐舊金山台北經文處處長賴銘琪出席遊行活動。（本報記者╱攝影）
駐舊金山台北經文處處長賴銘琪出席遊行活動。（本報記者╱攝影）

舊金山 中華民國 越南

上一則

亞裔選民協會免費派送火雞 促社區團結

下一則

陳慧明：FCSN服務灣區27年 逾1500家庭受惠

延伸閱讀

舊金山退伍軍人大遊行 賴銘琪處長率大鵬聯誼會方隊參加

舊金山退伍軍人大遊行 賴銘琪處長率大鵬聯誼會方隊參加
猴嶼聯誼會晚宴 近百長者慶重陽節

猴嶼聯誼會晚宴 近百長者慶重陽節
原汁原味台灣夜市「灣區台灣YA市呀」逾3000人次同樂

原汁原味台灣夜市「灣區台灣YA市呀」逾3000人次同樂
「灣區台灣YA市呀」 原汁原味台灣夜市搬到灣區

「灣區台灣YA市呀」 原汁原味台灣夜市搬到灣區
華埠聖瑪麗廣場升旗典禮 僑學界出席

華埠聖瑪麗廣場升旗典禮 僑學界出席

熱門新聞

孩子偷摘果樹、家長袖手旁觀。（受訪者視頻截圖）

孩子偷摘果樹 華人家長袖手旁觀 社群引憤慨

2023-10-29 20:46
北灣聖他羅莎24歲的男子洛佩斯日前在一處住宅內斬首殺害女性親屬，並帶著頭顱逃亡。警方發出通緝令，尋求公眾幫助，希望找到洛佩斯。（取自警方 X）

北加爆驚恐斬首案：24歲男子殺害女親屬 提頭逃亡

2023-11-03 19:35
最新新冠疫苗接種率極低。（美聯社）

最新新冠疫苗接種率極低 專家指「糟糕透頂」

2023-10-29 19:29
國家氣象局預測，加州將受風暴襲擊， 部分地區可能出現大雨。（美聯社）

風暴逼近 加州部分地區將迎大雨

2023-11-04 02:20
梅爾家門前南瓜裝飾。（記者徐蓓蓓／攝影）

矽谷科技大佬萬聖節忙發糖 梅爾家排長龍 喬布斯家芭比風

2023-11-01 02:18
邵旗謙表示，疫情爆發後，舊金山轉機到北京的往返票價一度需要3000元，如今，兩地直飛航班只需要1800元，華人回國可省1200元。（記者劉先進╱攝影）

舊金山直飛北京復航 機票跳水1200元

2023-11-01 20:18

超人氣

更多 >
2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄

2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄
與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」
撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」

撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」
31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春

31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春
唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光

唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光