MTC：2050年前解決灣區公共交通

現場專家討論「公共交通2050+」計畫中的資源分配與建設重點。（記者楊逸辰╱攝影）

大都市交通委員會（Metropolitan Transportation Commission，簡稱MTC）和東灣AC公共交通公司（AC Transit），日前邀請數十位交通行業的專家，討論大都市交通委員會的「公共交通2050+」計畫中的資源分配與建設重點。

AC公共交通公司策畫主管梅兹（Andy Metz）表示，公共交通2050+計畫的關鍵重點主要有兩個。一是維持和完善灣區 現有的公共交通基礎建設，二是優化改進區域性和本地的公共交通設施。計畫的藍圖預計於2025年完成，將從2025年開始實施，預計於2050年達成在25年的跨度中總共預計需要花費4060億元。

大都市交通委員會代表維茨奇（Kara Vuicich）表示，公共交通2050+計畫重點將現今灣區公共交通系統存在的各類問題統統解決。這些問題包括：

公共交通可搭載的客運量不足；公共交通的班次不夠頻繁、公共交通工具本身對乘客來說不夠可靠、不夠安全；公交汽車服務速度滿足不了乘客需求，公共交通服務模式固化於疫情 前模式，灣區27家公共交通公司之間缺乏連貫性的服務連接；公共交通的盈利未達到預期的目標，導致優化和擴建也無法實現預期目標；沒有穩健和連貫的交通服務的灣區難以實現各城區公共交通資源的平等，也難以為逐漸老齡化的灣區人口提供足夠的服務，更難以實現氣候、經濟以及住屋的目標。

對此，維茨奇提出公共交通2050+計畫的四個主要目標，它們是：開發一個完整的、密切連接的交通網絡；恢復和增長公共交通客運量；提升公共交通的可靠性和交通速度；減少乘坐公共交通系統的阻礙。

對此，AC公共交通公司和MTC一同提出了約30個具體交通建設項目，供到場的專家討論如何分配預算 以及應重點建設哪些項目。

「這次工作室的開放討論是給交通界人士參與計畫制定的機會，」維茨奇説，「雖然我們有那麼多的目標和專案，但是我們只有有限的資金。所以我們想要參考專家們的意見，到底應該先關注哪一個目標？」

梅兹表示，除了應用這個計畫中的概念之外，負責該計畫的MTC管理團隊人員也會遵循委員會高層的計畫和政府的立法，來決定實際實施的方向。「每一個計畫中構想的措施都應經過績效預估然後再決定是否應該真正實施。」他説道。