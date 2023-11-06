我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森挨批暗地角逐大位 沒膽子明說

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

MTC：2050年前解決灣區公共交通

記者楊逸辰／舊金山報導
現場專家討論「公共交通2050+」計畫中的資源分配與建設重點。（記者楊逸辰╱攝影）
現場專家討論「公共交通2050+」計畫中的資源分配與建設重點。（記者楊逸辰╱攝影）

大都市交通委員會（Metropolitan Transportation Commission，簡稱MTC）和東灣AC公共交通公司（AC Transit），日前邀請數十位交通行業的專家，討論大都市交通委員會的「公共交通2050+」計畫中的資源分配與建設重點。

AC公共交通公司策畫主管梅兹（Andy Metz）表示，公共交通2050+計畫的關鍵重點主要有兩個。一是維持和完善灣區現有的公共交通基礎建設，二是優化改進區域性和本地的公共交通設施。計畫的藍圖預計於2025年完成，將從2025年開始實施，預計於2050年達成在25年的跨度中總共預計需要花費4060億元。

大都市交通委員會代表維茨奇（Kara Vuicich）表示，公共交通2050+計畫重點將現今灣區公共交通系統存在的各類問題統統解決。這些問題包括：

公共交通可搭載的客運量不足；公共交通的班次不夠頻繁、公共交通工具本身對乘客來說不夠可靠、不夠安全；公交汽車服務速度滿足不了乘客需求，公共交通服務模式固化於疫情前模式，灣區27家公共交通公司之間缺乏連貫性的服務連接；公共交通的盈利未達到預期的目標，導致優化和擴建也無法實現預期目標；沒有穩健和連貫的交通服務的灣區難以實現各城區公共交通資源的平等，也難以為逐漸老齡化的灣區人口提供足夠的服務，更難以實現氣候、經濟以及住屋的目標。

對此，維茨奇提出公共交通2050+計畫的四個主要目標，它們是：開發一個完整的、密切連接的交通網絡；恢復和增長公共交通客運量；提升公共交通的可靠性和交通速度；減少乘坐公共交通系統的阻礙。

對此，AC公共交通公司和MTC一同提出了約30個具體交通建設項目，供到場的專家討論如何分配預算以及應重點建設哪些項目。

「這次工作室的開放討論是給交通界人士參與計畫制定的機會，」維茨奇説，「雖然我們有那麼多的目標和專案，但是我們只有有限的資金。所以我們想要參考專家們的意見，到底應該先關注哪一個目標？」

梅兹表示，除了應用這個計畫中的概念之外，負責該計畫的MTC管理團隊人員也會遵循委員會高層的計畫和政府的立法，來決定實際實施的方向。「每一個計畫中構想的措施都應經過績效預估然後再決定是否應該真正實施。」他説道。

討論會的結果將被「公共交通2050+」計畫管理團隊參考，並決定是否加入藍圖之中。

大都市交通委員會代表維茨奇維。（記者楊逸辰╱攝影）
大都市交通委員會代表維茨奇維。（記者楊逸辰╱攝影）
AC公共交通公司策畫主管梅兹。（記者楊逸辰╱攝影）
AC公共交通公司策畫主管梅兹。（記者楊逸辰╱攝影）

灣區 疫情 預算

上一則

LGBTQ+青少年熱線 接死亡威脅

下一則

一個前地檢長的童年與司改

延伸閱讀

砍下外婆頭顱 灣區24歲嫌犯逃逸兩天落網

砍下外婆頭顱 灣區24歲嫌犯逃逸兩天落網
Lyft將在灣區投放2000台電動自行車

Lyft將在灣區投放2000台電動自行車
APEC 峰會期間 舊金山交通管制 公共交通、開車出行都受影響

APEC 峰會期間 舊金山交通管制 公共交通、開車出行都受影響
新冠陽性率回升 灣區醫療院所口罩令重啟

新冠陽性率回升 灣區醫療院所口罩令重啟
AI職位需求量大 近6成職缺來自灣區公司

AI職位需求量大 近6成職缺來自灣區公司

熱門新聞

孩子偷摘果樹、家長袖手旁觀。（受訪者視頻截圖）

孩子偷摘果樹 華人家長袖手旁觀 社群引憤慨

2023-10-29 20:46
北灣聖他羅莎24歲的男子洛佩斯日前在一處住宅內斬首殺害女性親屬，並帶著頭顱逃亡。警方發出通緝令，尋求公眾幫助，希望找到洛佩斯。（取自警方 X）

北加爆驚恐斬首案：24歲男子殺害女親屬 提頭逃亡

2023-11-03 19:35
最新新冠疫苗接種率極低。（美聯社）

最新新冠疫苗接種率極低 專家指「糟糕透頂」

2023-10-29 19:29
國家氣象局預測，加州將受風暴襲擊， 部分地區可能出現大雨。（美聯社）

風暴逼近 加州部分地區將迎大雨

2023-11-04 02:20
梅爾家門前南瓜裝飾。（記者徐蓓蓓／攝影）

矽谷科技大佬萬聖節忙發糖 梅爾家排長龍 喬布斯家芭比風

2023-11-01 02:18
邵旗謙表示，疫情爆發後，舊金山轉機到北京的往返票價一度需要3000元，如今，兩地直飛航班只需要1800元，華人回國可省1200元。（記者劉先進╱攝影）

舊金山直飛北京復航 機票跳水1200元

2023-11-01 20:18

超人氣

更多 >
2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄

2美女調虎離山 南加華商慘遭洗劫 影片全紀錄
與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」
撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」

撞傷史丹福大學穆斯林學生後逃逸 駕駛罵「你們這些混蛋」
31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春

31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春
唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光

唐禹哲「披荊斬棘3」總決賽驚喜求婚 小13歲女友背景曝光