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北加天堂鎮山火5年後 外地人口緩移入

編譯組／5日沙加緬度電
大火後的天堂鎮展開重建。圖為工人正在天堂鎮建造一處住房。（Getty Images）
大火後的天堂鎮展開重建。圖為工人正在天堂鎮建造一處住房。（Getty Images）

加州「坎普山火」 (Camp Fire) 2018年爆發。那一年11月8日，北加天堂鎮 (Paradise)慘遭山火吞噬，2萬6423名鎮民攜老扶幼，匆忙逃出浩劫。然而大火共奪走天堂鎮85名居民性命，摧毀鎮內1萬1000棟房屋，同時焚燒鎮內15萬3336畝土地。成為加州史上最具摧毀性的一場山火。

浩劫過後，一般認定天堂鎮將只剩下廢墟一片。然而，事過數年，年輕外地人口慢慢流入，同心協力，試圖營建一個更安全的社區。

專家指出，坎普山火浩劫過後一年，享有天堂鎮美名的成為一片宛如地獄般的廢墟，整個重建過程面臨重重官僚障礙，進行緩慢，經過山火摧殘，天堂鎮人口從坎普山火前的2萬6423人，直直掉落到剩下4590人。

經過社區近五年來的努力，在加州高房價壓力的情況下，外地人口又慢慢流入，如今天堂鎮有9142名居民，約為浩劫前人口三分之一，而且在地方有心營建成為一個更安全性社區前提下，民眾希望於20年內恢復到往日舊觀。

造成坎普山火一發不可收拾主因是太平洋瓦電公司 (PG&E) 輸電塔內一個老舊的C形鈎在強風吹襲下破裂，一條115千瓦的高壓電線掉落，壓在乾燥的草叢上。一般輿論認為這場浩劫是人為疏忽引發重大悲劇的表徵。

在全球性暖化壓力下，加州山火問題將愈趨嚴重，因此許多人對天堂鎮的未來充滿懷疑。鎮民抱定人定勝天的意志，展開一系列抵抗山火策略。

奇科州大 (CSU Chico) 天堂山脊商會 (the Paradise Ridge Chamber of Commerce) 研究顯示，雖然仍有兩個月時間，天堂鎮2023年居民已比2019年高出三分之一。有些從人口擁擠、高房價的加州城市遷移到天堂鎮。有些則來自外州，發現加州城市房價過高，選擇在這個離首府沙加緬度約百里路的天堂鎮定居。調查顯示，新遷入居民一般是年輕人，對未來充滿希望，沒有龐大的心理壓力負擔。

天堂鎮居民表示，坎普山火過後，天堂鎮少棒聯盟只剩下145人，現在人數已劇增到有400人，此外由地方三名年輕家長發起的「山脊媽咪」 (Moms of the Ridge) 俱樂部現在成員已有1300名。天堂鎮小學入學人數急遽上增，為了因應這種轉變，許多當地小學高年級學生暫時調到中學教室上課。

天堂少棒隊長布魯斯特 (Liz Brewster) 說，天堂鎮新社區居民急欲參與社區活動，因此目前社區充滿家庭溫暖氣息，比山火前更為熱絡。

2018年11月8日天堂鎮被大火燒得只剩一片廢墟。（美聯社）
2018年11月8日天堂鎮被大火燒得只剩一片廢墟。（美聯社）

山火 加州 房價

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