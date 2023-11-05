汽水稅實施5周年 社區組織倡喝水健康

來自舊金山公共健康部門、健康進食與積極生活計畫策畫人古伊特女士。（記者楊逸辰／攝影）

自從2018年1月1日汽水稅（Soda Tax）於舊金山 正式實施以來已經過去了五個年頭，11月4日「為健康而徵汽水稅」（Soda Tax for Health）組織在Bayview方李邦琴社區農場舉行汽水稅實施五周年紀念活動。

現場宣傳含糖飲料對健康不良影響的社區組織一個接一個，包括CavityFree SF，CARESEN SF，18 Reasons等都在現場搭起棚子並免費提供健康、醫療以及有機食物服務，倡導人們遠離含糖飲料，懷抱正常飲水，食用有機食物。這些提倡健康的社區組織大多數都受到了汽水稅轉移而來的資金補助。

來自舊金山公共健康部門、健康進食與積極生活計畫（Healthy Eating and Active Living Programme）的策畫人古伊特女士（Christina Goette）接受了世界日報的採訪，她同時也是「為健康而徵汽水稅」組織的管理人之一。

她介紹道，汽水稅的具體實施標準是含糖飲料公司會在舊金山每生產一盎司的含糖飲料（包括含糖漿和糖粉）都需要支付1美分的稅，這些收繳上來的稅費將會去資助舊金山的娛樂和公園部門、學校午餐計畫以及社區健康組織等。

汽水稅實施五周年紀念活動現場的宣傳板。（記者楊逸辰／攝影）

「這是為了讓人們少喝含糖飲料，多吃水果和蔬菜 。」她表示，舊金山的公共健康部門正在通過汽水稅這一措施來支持人們實現健康飲食。

美國沒有全國性的蘇打水稅，但其中一些城市已經通過了各自的稅法，近年來在各個城市、州甚至在國會上對汽水加稅的辯論愈來愈多。如今的美國每年在肥胖 醫療的花費平均高達2100億美元。美國心臟協會報告說，軟飲料和糖份甜味飲料是美國人飲食中添加糖的最大來源。添加糖是在加工或製備過程中添加到食物中的糖和糖漿，以及在餐桌上添加的糖和糖漿。過量攝取添加糖，此類與天然糖相反的糖，牽涉到肥胖率的上升。

目前的舊金山是全美少有的八個採取汽水稅的城市之一。