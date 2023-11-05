加州參議員民調 波特、謝安達領先 各有17%、16%支持度

柏克萊政府研究院最新民調顯示，聯邦眾議員波特（左）目前在聯邦參議員選舉中的選民支持度，領先同為聯邦眾議員的謝安達（中）和芭芭拉李（右）。（美聯社）

一份3日公布的最新民調 結果顯示，民主黨 聯邦眾議員波特（Katie Porter）和謝安達（Adam Schiff）在爭取已故聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）席位的競爭中，目前選民支持度仍遙遙領先其他參選人，民主黨聯邦眾議員芭芭拉李（Barbara Lee）和共和黨 參選人、也是前洛杉磯道奇隊球星加維（Steve Garvey）的選民支持度則有所上升。

柏克萊政府研究院（Berkeley Institute of Governmental Studies）的最新民調顯示，波特目前的支持度為17%，其主要競爭對手謝安達的支持度則從8月時的20%下跌到現在的16%。8月時支持度均為7%的芭芭拉李和10月10日才正式宣布參選的加維，支持度目前分別上升至9%和10%。不過，仍有約30%的受訪選民尚未做出決定。

柏克萊政府研究院指出，這項選舉將於明年3月5日舉行初選，得票最多的前兩名參選人，無論黨派為何，將有資格進入11月大選爭奪這個席位。

柏克萊政府研究院共同院長莫拉（G. Cristina Mora）說：「儘管加維的參選在加州共和黨選民中激起了火花，但波特和謝安達的選民支持度仍明顯領先其他人，而且兩人不相上下。」

這份民調也顯示，另外兩名參選的民主黨人，前矽谷高層瑞斯（Lexie Reese）和前洛杉磯電視台記者帕斯庫奇（Christina Pascucci）的支持度皆只有1%；而另外兩名參選的共和黨人，商人布萊德利（James Bradley）和律師厄利（Eric Early）的支持度分別有7%和4%。

聖荷西信使報（Mercury News）分析，如果現在支持布萊德利和厄利的共和黨選民轉為支持加維，將使加維有機會對民主黨參選人造成威脅，甚至進入大選。不過，以共和黨選民分別支持不同參選人的現況來看，明年11月大選很可能仍是民主黨人的天下。