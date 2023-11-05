WeWork股價跌新低瀕破產 恐拖累舊金山辦公室市場

共享辦公空間公司WeWork瀕臨破產可能繼續拖累舊金山辦公室市場。（美聯社）

「舊金山 標準」（San Francisco Standard）報導，共享辦公空間的WeWork公司狀況非常糟糕。它所面臨的挑戰，可能會繼續拖累苦苦掙扎的舊金山辦公樓市場。

這家共享辦公空間業者的股價周三（1日）跌至歷史最低點，最終收於1.22元，與2023年年初相比下跌了98%。WeWork股價暴跌的前一天，「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導稱該公司最快將於本周申請破產 保護。

此外，本周早些時候，該公司宣布將暫緩支付約640萬元債務的利息，以平衡財務狀況。目前，30天的寬限期已經生效。

不過，這家聯合辦公巨頭倒下的消息並不令人意外。就在今年8月，WeWork高層在一份財報中表示，「公司持續經營的能力存在重大疑問」。當時，該公司已經報告了驚人的29億元長期債務和130億元長期租約。

新上任的執行長托利（David Tolley）在9月份的一封信中向股東保證，WeWork將對部分巨額物業債務進行對沖，並 「重新談判幾乎所有的租賃合同」。這對已經面臨辦公樓市場大規模下滑的房東來說是個不受歡迎的消息。申請破產將允許WeWork終止絕大部分租約。

鑒於WeWork據傳即將申請破產，「標準報」對這家聯合辦公公司目前在舊金山持有的房地產進行仔細研究：

在聲稱WeWork欠下2億4000萬元貸款 後，貸款人要求取消WeWork附屬公司擁有的California街600號的抵押品贖回權。

今年8月，位於California街430號的房東對WeWork提起訴訟，原因是該公司在簽訂租約五年後，拖欠了25萬平方呎的辦公空間租金。

在Embarcadero中心2號、Mission街535號、Montgomery街44號、及Salesforce Tower，這家聯合辦公公司均有從5.5%到37%的租賃辦公空間。

在Spear街201號，WeWork租賃了約占大樓建築面積31%的空間，業主在7月份的一份監管文件中稱正在考慮將該物業交還給貸款人。

在California街650號，WeWork租賃了約占其建築面積13%的空間。今年2月，房東ColumbiaProperty Trust拖欠了17億元的貸款，這些貸款與包括該地址在內的七棟辦公樓的投資組合有關。

WeWork目前的狀況與2019年初大相逕庭，當時該公司獲得了由軟銀領投的10億元Series H風險投資，估值高達470億元。

在隨後的幾年裡，公司經歷了愈來愈多的醜聞和訴訟、高層管理人員的變更、疫情時期的經濟挑戰，以及一部講述公司興衰的 Apple TV+ 系列的上映。