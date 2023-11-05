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為冬天做準備 金山將開放數百個庇護床位

編譯組／綜合報導
舊金山將開放數百個無家可歸庇護所床位。圖為一家新設庇護所內部設置。(取材自舊金山市長布里德臉書)
舊金山將開放數百個無家可歸庇護所床位。圖為一家新設庇護所內部設置。(取材自舊金山市長布里德臉書)

舊金山將於未來兩個月內，陸續開放數百個無家可歸庇護所床位，其中一個新設庇護所，將於本月稍晚在舊金山市舉辦、聚集全球領袖與知名企業主管的亞太經合會議(APEC)舉行前一天開放。

「無家可歸與支持住房部門」(Department of Homelessness and Supportive Housing)主任麥克斯巴登(Shireen McSpadden)2日在會議上表示，為了冬日來臨而準備，舊金山市將於未來數周內、加強對無家可歸者庇護所的擴建。

根據「舊金山標準報」(The San Francisco Standard)報導，部門計畫於12月之前、為現有庇護機構增加310個床位。11月10日將開放一個設有30個床位的庇護所，以因應冬季氣候。

於此同時，舊金山市正在緊鑼密鼓地準備主辦亞太經濟合作組織全球領導人會議，其將於11月11日至17日在馬士孔尼中心(Moscone Center)舉行。

「舊金山標準報」詢問無家可歸與支持住房部門，新增310個庇護床位中，有多少個將是在APEC會議舉行之前、可對外開放，但未獲得明確答覆。麥克斯巴登表示，部門正在尋求更多庇護容載量，並制定全面性計畫。他說，城市需要更多庇護所，不僅是為了APEC會議。季節即將進入冬天，並且今年冬季可能會大量降雨。

部門法務副主任柯恩(Emily Cohen)表示，不會專為APEC開放庇護所，部門正施行現有的擴大床位計畫，當局不會為了APEC專開任何特殊庇護所，今秋確實有新庇護所推出，進而將有助於在APEC期間與整個冬天，提供社區支援。

「無家可歸監督委員會」成員埃文斯(Christin Evans)指出，開放為冬天準備的庇護所，「正好及時趕上」(just in time)亞太經合組織會議，因為會議舉行期間、人潮往來更多，可能導致更多無家可歸者流離失所。

舊金山庇護所自今年7月重新開放候補名單以來，已有數百人排隊等待庇護床位。截至2日，等候名單上有超過440人。根據最新統計，舊金山每個夜晚都有超過4000人睡在城市街道上。同時，舊金山保留超過3000個庇護床位，提供醫院與監獄緊急使用空間。

庇護 舊金山 APEC

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