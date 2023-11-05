舊金山癮君子猖獗 平均1天有3人吸毒死亡

舊金山市中心街道上的「癮君子」。（記者李怡／攝影）

聯邦執法機構日前舉行「全力以赴」清除田德隆毒品 交易市場的記者會，聯邦緝毒局特別行動負責人克拉克 (Brian Clark) 表示，舊金山 每天有三人因吸食毒品而死亡。

舊金山警察局長史考特(Bill Scott)表示：「過去四個月裡，在田德隆區清除了近50公斤芬太尼，是去年同期同一地區街道上清除量的兩倍。 同樣，過去四個月緝獲了12公斤甲基苯丙胺，比去年同期增加了 169%。 」

克拉克表示：「舊金山猖獗的毒品犯罪已經到了不可忍受的地步。作為執法部門的領導者，我們會用盡全力不懈努力的追究販毒者的責任。」

舊金山地檢長謝安宜(Brooke Jenkins)表示：「感謝名譽議長裴洛西加速了聯邦政府批准對舊金山超速逮捕毒品罪犯行動。有聯邦執法機構以及州和地方執法機構，我們將更有能力識別、 逮捕和起訴各級販毒嫌疑人。必須利用一切可用的法律資源，來威懾和瓦解正在發生的明目張膽的販毒活動。」

布里德指出，舊金山最擔憂的是街頭毒品交易。毒販對警察、地方主管與其他城市工作人員和居民，越來越具侵略性，露天毒品交易市場經常發生暴力與槍擊事件。 田德隆地區居民、商業主與聯邦大樓僱員，都因此受到影響。

舊金山毒品交易犯罪的嚴重性已超出當地執法機構的能力範圍。 市府與警方需要司法部門額外與持續支持，以逮捕並起訴毒品交易者。

布里德與舊金山警察局長史考特表示，警察部門人手短缺，限制了對包括毒品交易等犯罪活動的應對能力。警方曾在田德隆商業主的壓力下，指示更多警察超時加班以打擊毒品交易。

從3日起，地方與聯邦機構將定期就起訴毒販展開合作。自2020年以來，布里德辦公室每隔一周就與警方和舊金山地檢長謝安宜開會。 聯邦執法部門擁有市府機構缺乏的部分權力和資源，如包括跨司法管轄區開展工作，以及提出聯邦指控的能力。

專家表示，芬太尼在加州 毒品市場逐漸取代海洛英。有研究顯示，警方查封非法鴉片類藥物後，社區過量致死人數上升，可能源於人們用新型毒品替代鴉片類藥物有關。為了應對舊金山芬太尼毒品危機，市府各部門曾陸續出台新政，以積極打擊毒品犯罪。 6月初，舊金山縣警局長宮本表示，根據新的部署，警員將逮捕販毒者，以根除露天毒品交易市場，並幫助吸毒者接受治療。同時，不排除會逮捕街道上的癮君子，讓他們接受治療服務。