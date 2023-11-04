華埠迎APEC 秀短片宣傳活動

舊金山市議長佩斯金表示，舊金山華埠是中國以外最偉大的華埠，150年的文化、藝術、美食的積累將在APEC期間展示給世人。（記者王子涵/攝影）

APEC 峰會在即，來自全球的訪問團和遊客將為舊金山 市中心長期低迷的經濟注入新的活力，然而嚴格的安保和交通管制，讓許多本地小商業主擔心錯過難得的發展機遇。舊金山市議長佩斯金（Aaron Peskin）、華埠 訪客中心、美化華埠行動委員會等多位社區領袖3日共同發布，由市府電視台製作的華埠宣傳短片，並向外界傳達關鍵訊息：APEC會議期間，舊金山的大門將向外界繼續敞開。

華埠宣傳視頻包含了歷史、文化、美食、藝術等多個元素，以鼓勵APEC參與者和遊客參觀華埠。佩斯金表示，當來自21個亞太區域國家的領袖齊聚舊金山討論經濟和文化發展時，本地的亞太裔社區也將參與其中。「我們的職責是保證這些多元文化的社區在會議期間，保持對外開放。」

APEC期間，華埠將舉辦豐富多彩的社區活動，包括10日開始的華埠夜市活動、11日韓國紅酒和藝術展、10日至16日Glam Bang喜劇、12日華埠美食展、13日至17日新年遊行舞龍秀、15日華埠傳奇餐廳行、16日華埠歷史酒吧遊、16日華埠APEC歡聚派對和17日華埠藝術街會等。

佩斯金提到，1906年的大地震摧毀了舊金山大部分的城市建築，而僅在9年後的1915年舊金山就舉辦了世博會，標誌著城市的重生和欣欣向榮。他希望APEC會議能夠引領全世界從疫情大流行後的復甦。

「舊金山準備好了，更重要的是舊金山華埠也準備好了。」佩斯金表示，舊金山華埠是中國以外最偉大的華埠，150年的文化、藝術、美食的積累將在APEC期間展示給世人。

除舊金山華埠外，宣傳視頻還包括日本城和南市場街的菲律賓文化，視頻可通過市府電視台SFGovTV觀看。