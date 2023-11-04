華埠迎APEC 秀短片宣傳活動
APEC峰會在即，來自全球的訪問團和遊客將為舊金山市中心長期低迷的經濟注入新的活力，然而嚴格的安保和交通管制，讓許多本地小商業主擔心錯過難得的發展機遇。舊金山市議長佩斯金（Aaron Peskin）、華埠訪客中心、美化華埠行動委員會等多位社區領袖3日共同發布，由市府電視台製作的華埠宣傳短片，並向外界傳達關鍵訊息：APEC會議期間，舊金山的大門將向外界繼續敞開。
華埠宣傳視頻包含了歷史、文化、美食、藝術等多個元素，以鼓勵APEC參與者和遊客參觀華埠。佩斯金表示，當來自21個亞太區域國家的領袖齊聚舊金山討論經濟和文化發展時，本地的亞太裔社區也將參與其中。「我們的職責是保證這些多元文化的社區在會議期間，保持對外開放。」
APEC期間，華埠將舉辦豐富多彩的社區活動，包括10日開始的華埠夜市活動、11日韓國紅酒和藝術展、10日至16日Glam Bang喜劇、12日華埠美食展、13日至17日新年遊行舞龍秀、15日華埠傳奇餐廳行、16日華埠歷史酒吧遊、16日華埠APEC歡聚派對和17日華埠藝術街會等。
佩斯金提到，1906年的大地震摧毀了舊金山大部分的城市建築，而僅在9年後的1915年舊金山就舉辦了世博會，標誌著城市的重生和欣欣向榮。他希望APEC會議能夠引領全世界從疫情大流行後的復甦。
「舊金山準備好了，更重要的是舊金山華埠也準備好了。」佩斯金表示，舊金山華埠是中國以外最偉大的華埠，150年的文化、藝術、美食的積累將在APEC期間展示給世人。
除舊金山華埠外，宣傳視頻還包括日本城和南市場街的菲律賓文化，視頻可通過市府電視台SFGovTV觀看。
美化華埠行動委員會勞微笑（Lily Lo）表示，得益於日落區夜市的巨大成功，華埠也將在APEC期間舉辦美食街會，共有25家小商業參與，她歡迎所有人來到華埠遊玩。
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