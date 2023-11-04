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金山芳草地藝術中心 新壁畫變裝

記者王子涵／舊金山報導
壁畫主題為「文化梭織」（Woven Kultura），應用符號和圖片講述了SoMa區的歷史。（記者王子涵/攝影）
壁畫主題為「文化梭織」（Woven Kultura），應用符號和圖片講述了SoMa區的歷史。（記者王子涵/攝影）

緊鄰APEC主會場的舊金山芳草地藝術中心（Yerba Buena Center for the Arts）已煥然一新，8600株植物和由多位亞裔藝術家創作的公共壁畫在3日正式展出。舊金山市行政官朱嘉文（Carman Chu）、加州運輸部灣區主任塔萬西（Dina El-Tawansy）、菲律賓裔藝術家Dee Jae Pa'este出席開幕儀式。

清潔加州（Clean California）為該項目撥款180萬元，以美化清潔APEC主會場馬士孔尼中心（Moscone Center）至芳草地藝術中心地鐵站之間的公共空間。此段區域被劃為APEC會議的核心區域，是體驗舊金山文化經濟的入口。

壁畫主題為「文化梭織」（Woven Kultura），應用符號和圖片講述了SoMa區的歷史，內容包含印第安文化、紡織工廠、地下音樂和菲律賓移民歷史等。傳作者Dee Jae Pa'este完成了共兩幅壁畫，寬55呎，高15呎。他表示，文化起源是藝術前進的力量。「我希望這幅壁畫鼓勵人們找回文化的起點，為在芳草地尋找自然和視覺之美的人們提供靈感。」

朱嘉文表示，位於第四街的公共藝術、城市景觀和清潔的街道為所有進入舊金山參觀遊覽的人們，創造了一個開放歡迎的入口。「從國家級的馬士孔尼中心，到世界級的博物館、花園、酒店、餐廳，這都體現了市長布里德（London Breed）對舊金山未來的規劃和期許。」朱嘉文說，「這裡不僅是社區中不可缺少的公共活動場地，還是重要的交通樞紐，項目不僅會為即將到來的APEC會議服務，更將在長遠上為社區服務。」

加州運輸部灣區主任塔萬西表示，該項目歷時18個月，共投資180萬元。撥款得益於州長紐森（Kevin Newsom）為期3年的清潔加州計畫，11億元被投資用於清理美化加州各地的公共空間。「舊金山是一個富有自然之美和人造奇跡的城市。」塔萬西說，「芳草地附近僅四分之一哩的社區中居住著超過2500人，由志願者組成的街道垃圾清理項目能夠保持公共空間的潔淨，增加城市的自信心。」

8600株植物和由多位亞裔藝術家創作的公共壁畫，在舊金山芳草地藝術中心展出。（記...
8600株植物和由多位亞裔藝術家創作的公共壁畫，在舊金山芳草地藝術中心展出。（記者王子涵/攝影）
8600株植物和由多位亞裔藝術家創作的公共壁畫，在舊金山芳草地藝術中心展出。（記...
8600株植物和由多位亞裔藝術家創作的公共壁畫，在舊金山芳草地藝術中心展出。（記者王子涵/攝影）

舊金山 加州 APEC

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