風暴逼近 加州部分地區將迎大雨

國家氣象局預測，加州將受風暴襲擊， 部分地區可能出現大雨。（美聯社）

據「紀事報」（Chronicle）報導，隨著大氣河流和風暴在未來幾天逼近金州，加州 部分地區將迎來一場大雨，且降雨範圍可能很廣，從小雨到大雨都有可能。

第一個風暴系統於周五（3日）晚上抵達，給北海岸帶來潮濕的冷空氣，整個周末北加州的降雨量達到每小時十分之一英寸，到周日（5日）晚上累積降雨量將達到 2 到 4 英寸。國家氣象局（National Weather Service）對Smith River Complex附近，從周五傍晚到周六（4日）下午發布洪水警報。周一（6日）和周二（7日），第二個風暴系統將席捲該地區，降雨量將增加 1 到 2 英寸。

在灣區，周末當暴雨接近北灣（North Bay）和中央山谷（Central Valley）時，雨帶將迅速轉為小陣雨。納巴（Napa）、蘇諾瑪（Sonoma）、馬連（Marin）和蘇拉諾（Solano）縣的葡萄園以及沙加緬度（Sacramento）北部郊區降雨的機率為 60%。到周日，該地區的山麓和高地可能會有多達半英寸的降雨。周一和周二將迎來新一輪降雨，雨量將增加四分之一英寸。

大部分陣雨將在本周末到達舊金山 灣（San Francisco Bay）和中央海岸（Central Coast）時消散。盡管如此，周六和周日，空氣中仍會有足夠的水汽。

在南加州，從周日晚上開始，太平洋海岸公路沿線以及班寧（Banning）、卡洪（Cajun）和

Grapevine山口將有細雨，陣風可達每小時 45 哩。風力將持續到周一，然後在周二減弱。

這一系列風暴系統將於周三（8日）離開加州。

本周末，舊金山降雨的機率會逐漸增大，周六可能會有間歇性陣雨，整個周日都將有陣雨。本周末高溫在 60 華氏度左右，夜間低溫在 50 華氏度左右。

東灣在周五和整個周末，雲量將有所增加，白天最高氣溫將在 60 華氏度至 70 華氏度之間。周六出現陣雨的機率增加，預計夜間最低氣溫在 50 華氏度上下。

在南灣和聖他克魯茲 （Santa Cruz），聖他克拉拉山谷（Santa Clara Valley）和聖他克魯茲山脈周五將迎來多雲天氣，本周末有可能下雨。周五，聖荷西（San Jose）市中心的午後最高氣溫為 70華氏度上下，周六和周日，涼爽潮濕的空氣將導致氣溫下降 3 到 5 度。