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APEC期間海灣大橋縮道 恐掀交通混亂

編譯組／舊金山3日電
APEC安全措施將關閉海灣大橋部分車道，可能造成交通混亂。（美聯社）
APEC安全措施將關閉海灣大橋部分車道，可能造成交通混亂。（美聯社）

作為本月在舊金山舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間安全防範措施的一部分，海灣大橋（Bay Bridge）的兩條車道將關閉，很可能造成交通混亂。

加州交通局（Caltrans）稱，I-80 號公路西行最右側車道和 I-80 號公路東行最左側車道將於 11月 14 日早上 5 點至 11 月 17 日晚上 9 點關閉。

關閉期間，海灣大橋人行道和自行車道的通行將受到控制，過橋巴士服務仍將運行。通往金銀島（Treasure Island）的上下匝道將保持開放，位於Fremont街的 I-80 下匝道也將保持開放。

「舊金山標準報」（San Francisco Standard）聯系加州交通局，以弄清對騎車者和步行者的通道有哪些控制。

加州交通局負責對外事務的區副主任錢伯斯（Cheryl Chambers）表示，關閉車道是為了讓加州公路巡警（California Highway Patrol）的車輛不受阻礙地進入，以保證 APEC 的安全。

灣區高速公路的其他部分也將受到影響。北行的 U.S. 101 Dana Bowers Vista Point 下行匝道將從 11月 14 日至 11 月 18 日關閉，任何車輛、自行車或行人都無法進入 Dana Bowers Vista Point。

錢伯斯說，北至沙加緬度（Sacramento），南至灣區各地的高速公路上都將張貼標語，警告高速公路匝道關閉，讓人們知道從周一（6日）開始會出現交通延誤。

錢伯斯說，加州交通局鼓勵人們在 APEC 會議期間乘坐公共交通前往舊金山。「我們希望人們來舊金山，但我們不希望他們陷入嚴重的交通延誤中，」她說。

在當地，馬士孔尼會議中心（Moscone Center）附近的舊金山 SoMa 社區的部分地區將在峰會期間禁止私家車通行，這招致了依靠駕車出行的老年和殘疾居民的批評。

亞太經合峰會是在舊金山馬士孔尼會議中心舉行的一次多國峰會，這是自 1945 年簽署「聯合國憲章」（U.N. Charter）以來，在舊金山舉行的規模最大、最重要的國際首腦峰會。

舊金山 加州 APEC

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