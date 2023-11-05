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市長話金山／打擊毒品 多部門組建聯合執法部隊

倫敦．布里德
市長布里德與民眾合影。
市長布里德與民眾合影。

親愛的讀者們：

上星期，我與加州州長紐森、地檢官謝安宜、警察局長施革以及州政府公共安全部門等一同宣布組建了一個新的聯合執法部隊，專門調查舊金山內與鴉片類藥物有關的死亡和中毒案件。

這個新的部隊預計將在明年初全面運作。新的任務部隊將包括來自舊金山警察局、舊金山地檢官辦公室、加州高速公路巡邏警以及加州國民警衛隊的人員。

這個部隊將像調查謀殺案一樣調查市內的鴉片類藥物死亡案例，並運用標準操作程序記錄死亡事件、收集相關證據，並處理情報以進一步追蹤芬太尼的供應和大型犯罪集團，追究毒販責任。

舊金山近來見證了芬太尼相關死亡案件的驚人增加。僅在這一年裡，警方在田德隆區就查獲了107公斤芬太尼，並逮捕了776名毒販。

舊金山警察局通過多機構合作，包括地檢官辧工室、加州公路巡警、加州司法部和加州國民警衛隊，對這一地區進行了定點打擊。

通過調查努力、證據收集和數據分析，該任務部隊將努力識別並瓦解在舊金山負責致命過量和中毒的阿片類藥物分銷網絡。類似的努力在其他城市，包括聖地牙哥市和弗雷斯諾市，已經取得了成功，當地的加州國民警衛隊分析支持與鴉片類藥物相關的死亡調查。

這一行動基於州長應對芬太尼和鴉片類危機的總體計畫，該計畫包括擴大加州國民警衛隊支持的行動，去年芬太尼查獲量增加594%，並在全州範圍內歷史性地提供了10億元撥款，以打擊犯罪並幫助那些與藥物濫用有關的人。

市長布里德參加華埠舞龍舞獅活動。
市長布里德參加華埠舞龍舞獅活動。

芬太尼比我們在街上見過的任何毒品都更致命。我們必須更嚴厲地對待芬太尼的販運和銷售，而他們必須意識到推銷這種毒品可能導致謀殺指控。

我在此感謝紐森州長在舊金山繼續提供支持，以及我們所有的州執法部門與我們合作，追究販賣致命毒品毒販的責任。這本地、州和聯邦執法機構之間持續合作正在起到成效。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德

市長布里德視察市政。
市長布里德視察市政。

加州 舊金山 毒品

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