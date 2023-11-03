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AI職位需求量大 近6成職缺來自灣區公司

編譯組／綜合報導
最近三個月內，有人工智慧職務聘任需求的公司，約有59%來自灣區。圖為OpenAI的辦公室。(取自OpenAI臉書)
最近三個月內，有人工智慧職務聘任需求的公司，約有59%來自灣區。圖為OpenAI的辦公室。(取自OpenAI臉書)

舊金山市長布里德稱舊金山為「人工智慧首都」(AI capital)。然而，衡量標準包括有多少人工智慧公司總部位在該城市、有多少企業正在招募人工智慧相關工作。

科技創業家李羅傑(Roger Lee、音譯)收集分析數據，7月11日至10月11日期間，他追蹤的579家公司釋出1958個人工智慧職位，包括機器學習工程師、AI工程師、電腦視覺工程師、機器學習科學家與電腦視覺研究科學家。有人工智慧職務聘任需求的公司，約有59%來自灣區，包括OpenAI、Apple、Google、晶片製造商Nvidia、Block等知名企業，以及Adept AI、Notion與其他公司。

總部位在紐約都會區的人工智慧公司招聘職位占同期總職位8.5%，洛杉磯都會區占8.7%。西雅圖是科技巨頭微軟與亞馬遜的所在地，這家兩家公司對OpenAI與Anthropic等人工智慧公司進行大量投資，但在近3個月、僅有2.5%招聘職位出現。總部位在全國其他地區的人工智慧公司所占職位不到20%。

舊金山首席經濟學家伊根(Ted Egan)等專家過去曾指出職位招募與實際聘任之間的差異，並認為職缺數量並不等於最終聘用人數。經濟學家質疑，人工智慧能否提振仍受遠距工作模式影響的舊金山。但是，ChatGPT所屬公司OpenAI等人工智慧巨頭，已在舊金山簽訂大型辦公室租約，至少為市中心復甦帶來希望。

求職網站「ZipRecruiter」數據顯示，去年舊金山發布8500個帶有人工智慧關鍵字的職缺，而今年截至10月26日、職缺為4550個。與2021年相比大幅減少，當時舊金山發布1萬2051個人工智慧相關職缺。

李羅傑追蹤超過一半以上的人工智慧公司位在灣區，原因之一可能是地理位置。他表示，他對灣區定義包括所有九個縣，不只有舊金山，還包含許多南灣及半島的公司，這些公司在人工智慧技術進行投資並創建自身模型，例如Facebook母公司Meta。

此外，灣區人工智慧職位的平均薪資，比其他地方職位高出21%。分析列出ChatGPT製造商OpenAI的分散式統與機器學習工程師職位，年薪為24萬5000元至38萬5000元，語言與生成人工智慧元工程師年薪為17萬2994元至24萬1000元。

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