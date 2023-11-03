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加州全保公開登記啟動 新計畫保費、自付額降低

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新計畫減輕自付費用 加州全保公開登記開跑

記者楊逸辰／舊金山報導
呂文昭（左）和奧特曼（右）推介加州全保。（記者楊逸辰／攝影）
呂文昭（左）和奧特曼（右）推介加州全保。（記者楊逸辰／攝影）

加州全保（Covered California）2日在Crissy Field以舊金山金門大橋為背景，開啟了2024年保險公開登記期的序幕，鼓勵灣區的無保險居民登記健康保險。

加州全保執行總裁奧特曼（Jessica Altman）、加州健康基金會（California Endowment）幕僚長肯德爾（Kate Kendell），以及舊金山加大（UCSF）的羅茲博士（Kim Rhoads）一起宣布啟動公開登記期，並強調「史無前例的財務援助，」即通過增加聯邦和加州保費支持爲65萬多名消費者減輕自付費用的新計畫，以彌合加州未投保人士與可負擔保險和優質護理之間的差距。

此次活動標誌著加州全保第11個年頭的開始，根據「平價醫療法案」，加州全保為加州民眾提供可負擔的品牌健保和財務援助。公開登記期從11月1日開始，一直持續到2024年1月31日。每年的這段時間，加州民眾都可以登記健康保險或更改現有的健康保險計畫。

目前已有160多萬加州民眾登記投保。

奧特曼表示：「過去從未有像2024年那麼多的財務援助，以幫助加州民眾支付保健護理。我們希望每一位尚未投保的加州民眾知道，他們可以負擔得起高品質的健保計畫，而且現在會比以往更加容易。」

加州全保中文發言人呂文昭受訪時表示，本年度加州全保為65萬消費者準備的新計畫，是健康保險銅、銀、金、白金四個等級中的第三級別，銀計畫。

「銀計畫是最實惠最流行的投保計畫，如果投保者一家四口年收入七萬以下，就可以投保。」她表示，正如當天發布會公布的那樣，不但保費會降低，自付額也會降低。

她指出，加州全保與加州政府合作，每一位投保者都可以收到一部分的政府補助，絕大部分（90%）的參保者都將符合獲取政府福利的資格。符合福利資格者中會有三分之二的參保者只需要付10元及以下。這是加州全保較之於其他保險公司的優點。

講到加州健康保險不得不提到白卡，即醫療補助計畫（Medicaid）。這是一項由聯邦和州共同提供經費的醫療衛生計畫，目的是爲某些收入和資源有限的人所提供的醫療費用協助。

雖然根據聯邦數據，去年加州的無保險率是歷史新低6.5%，然而，華人無投保率從之前的最低值約4%上升到了6.4%。呂文昭說，一部分原因是疫情期間許多華人的白卡沒有進行更新延期，導致保險資格自動消失。但是從今年開始，衛生局會開始檢查個人的白卡資格，也希望各位華人移民注意。

除此之外，呂文昭說，加州全保的投保者擁有免費的健康檢查資格，希望大家要積極檢查身體。不要有了保險而不去用保險。

加州 保險 華人

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