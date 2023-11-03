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新冠陽性率回升 灣區醫療院所口罩令重啟

編譯廖宜怡／綜合報導
隨著感染病毒的高風險期到來，灣區多個縣11月1日重啟口罩令。（NBC電視新聞截圖）
隨著感染病毒的高風險期到來，灣區多個縣11月1日重啟口罩令。（NBC電視新聞截圖）

灣區多個縣於11月1日重啟醫療院所口罩令，有效時間將持續到明年3月31日，為期5個月。

在冬季呼吸道病毒高傳播風險期間，聖他克拉拉縣規定，從11月1日起，所有進入醫院、診所、長期護理中心的人，無論是病患、護理人員還是醫療服務提供者，在護理公共區域都必須佩戴口罩。這項措施將實施5個月到明年3月底止。

在今年秋季初期地方衛生官員通過季節性佩戴口罩的強制令後，馬連縣也實施了類似聖他克拉拉縣的命令，但阿拉米達縣、聖馬刁縣、康曲柯士達縣和蘇諾瑪縣的口罩令只要求醫護人員佩戴。

衛生官員提醒，隨著感染病毒的高風險期到來，民眾最好檢查一下家中新冠居家快篩盒的庫存情況。由於拜登政府從9月25日起恢復提供免費新冠快篩盒的服務，還未申請的民眾可以透過美國郵政（USPS）網站要求提供。

數據顯示，加州新冠檢測陽性率在7月時開始上升，於8月下旬到達最高峰，9月開始下降，但在10月中旬穩定保持在6%左右，目前有略為回升的跡象。

10月底進行的廢水檢測顯示，聖他克拉拉縣所有下水道廢水的新冠病毒含量目前為中等程度，低於過去兩個月的高含量。

除了在進入醫療院所佩戴口罩之外，衛生官員還鼓勵年滿6個月以上的民眾接種最新的新冠疫苗、流感疫苗和呼吸道融合病毒（RSV）疫苗。

口罩 流感疫苗 檢測

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