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直飛北京復航 金山華埠振奮迎中客、僑胞感動能探親了

記者李怡／舊金山報導
舊金山直飛北京復航 當地華人振奮歡喜。（記者李怡／攝影)
舊金山直飛北京復航 當地華人振奮歡喜。（記者李怡／攝影)

舊金山直飛往返北京航線11月1日正式復航，也是自疫情近四年以來，舊金山與北京的首條直飛航線，預計一周將有兩次航班往返。 此消息一出，對於在當地生活的華人和華埠的商家是皆大歡喜的好消息。

舊金山華埠旅遊紀念品店的梁老闆表示：「從疫情開始到現在，中國的遊客還沒回來。目前多數遊客是美國國內和歐洲遊客居多，東南亞的遊客有上升趨勢。這可能是造成華埠小商業遲遲不能恢復到疫情前水平的原因。希望越來越多的直飛航班可以開通，歡迎中國遊客到訪舊金山。」

住在舊金山半島的華人朱珠表示：「因為飛回中國的直飛航班有限，已經快四年沒有與家人一起過春節了。 現在舊金山直飛北京的航班已經復航，也是時候帶著與家人從未謀面的新女婿，回家過個團圓年了。」

直飛航班的復航，不只是方便海外華人回國探親和國內的家人方便到訪。兩地經濟發展也有強烈的需求。 在未復航之前，舊金山當地多次舉行的本地經濟論壇或是藝術機構展覽，都曾提到，中國遊客的到訪對於本地經濟復甦具有強大的帶動效應。

早前舊金山灣區委員會的專家學者表示，中國遊客到訪舊金山會全面帶動當地旅遊、餐飲、旅館、博物館、房地產投資、教育文化等領域的活力與發展。

住在舊金山諾布山的華裔長者趙婆婆表示：「今年初很想回國探親，但是考慮到要飛到埃及轉乘，或是最近的也要到洛杉磯坐飛機，就打消了回國探親的念頭。這下好了，又可以有說走就走的回國遊了。」

舊金山 北京 華埠

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