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舊金山衛生局：不會因APEC加強審核華埠小商業

記者李怡／舊金山報導
舊金山衛生局：不會因APEC峰會加強衛生審核， 請華埠社區勿恐慌。（記者李怡／攝影）
舊金山衛生局：不會因APEC峰會加強衛生審核， 請華埠社區勿恐慌。（記者李怡／攝影）

本報記者11月1日向舊金山公共衛生局了解到，當局不會因亞太經濟合作組織（APEC）高峰會舉辦，而格外加強小商業和餐廳衛生標準的審核。衛生局表示，衛生檢查標準如往常一樣，並提醒華埠社區小商業主無須引起恐慌和焦慮情緒。

部分華埠餐飲小商業主向本報表示，近幾周來，舊金山公共衛生局檢查人員對華埠多家餐廳進行例行檢查。其中幾家因違反健康法規暫時關閉 ，在社區內引起恐慌和許多猜測，是否因為APEC會議即將到來，而對餐廳等相關企業加強了衛生監管。

舊金山衛生局公關事務組副主任林偉浩向本報表示：「衛生局相關同事近來確實對華埠進行了多次檢查，且有部分商家暫時停牌。但此舉與APEC峰會無關，只是例行常規檢查， 商家並未有受到額外的或不同類別的檢查。」

林偉浩說：「最近在華埠進行的衛生檢查，是常規的衛生標準檢查。因為按照舊金山的法規，但凡有熟食銷售的店面，必須每六個月進行一次衛生標準檢查。像星巴克咖啡館等非熟食店，必須每一年進行一次衛生標準檢查。再有如衛生局收到關於某家餐飲店的衛生投訴，相關工作人員會馬上到店進行衛生調查。 如不符合衛生標準，會勒令停業整改。衛生官會在第二天或隔兩天再進行跟進檢查，如衛生標準已達標便可以再重新開業。」

通常衛生局每年進行兩次衛生標準檢查，重點關注食源衛生風險，以確保所有舊金山居民和遊客的健康。 據衛生局回應，近期華埠被關閉的三家餐飲店，是到了六個月的例行檢查時間，在檢查期間發現店面衛生不符合健康標準。衛生官員在第二次再跟進檢查時，店面已符合了舊金山市的衛生標準後而又重新開業。

華埠 舊金山 APEC

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