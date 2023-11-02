我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中航班11月9日起每周增至70班 西岸成重點區域

MLB／遊騎兵5：0獵響尾蛇 奪隊史63年世界大賽首冠

美西是美中增航班重點 票價盼回落千元下

記者張宏／洛杉磯報導
美國交通部日前宣布從11月9日開始，美中兩國之間的航班數量將增至每周70班。（記者張宏／攝影）
美國交通部日前宣布從11月9日開始，美中兩國之間的航班數量將增至每周70班。（記者張宏／攝影）

洛杉磯飛中國航班穩步增加，票價回落。美國交通部日前宣布從11月9日開始，美中兩國之間的航班數量將增至每周70班，其中美西將會是增班重點區域。

雖然目前各個航空公司具體增班表還未公布，但一般認為無論是票價還是南加地區航點數量都是積極向好的趨勢。

北美票帝表示，11月增班後，中美兩地航班數量恢復到疫情前的20%， 可謂杯水車薪。但是在眾多北美目的地中，考慮到不飛越俄羅斯領空的要求和航司收益，美國西岸將會是增班的重點。洛杉磯和舊金山增班可能性最大，因為洛杉磯華人眾多，目前航班遠沒到飽和程度，因此未來航空公司還會繼續增班，但不會像之前那麼大幅度。

舊金山也會繼續增班。東部地區如紐約，回程要飛俄羅斯領空，成本比較高。西雅圖受俄烏克戰爭影響小一些，所以也會增班。華盛頓和芝加哥的客流量一般增班可能性不大。波士頓到北京的航線很多人很期望，但原來執飛的海航能否恢復仍是未知數。

北美票帝表示，中方航司應該會提交申請或直接等待核准，然後才會進入銷售系統，這樣寒假和春季機票價也會適當下降，但價格不能指望回到2019年以前。目前經濟艙單程在1000元左右，往返1500元上下，希望增班後能回流到1200元，甚至是三位數的票價。這次美國交通部增班也希望在2024年3月底後中美航班有更多進展，兩國都有增班動力，預計明年2月會有新契機。美方目前分階段增班，可保護美方航企利益，也能鼓勵美方航司復航中美。

機票業者Tiffany表示，因為11月9日新增航班表還未公布，所以現在中美航班票價處於不穩定狀態，比如上周往返轉機的機票是1400元，這周可能是1100元， 多數還在觀望 。目前正常往返轉機的價格都在1000元左右，沒有低於1000元的。通常直飛都比轉機貴300元左右，大家可多刷航空公司官方網站，通常中方的航空公司會在每個月初或者周一調價，但是每個航空公司有所不同。

但機票業者顧彬彬則認為，機票價格未來一兩年不會有大幅變化，這輪增班只截至到明年3月30日，到時會發生什麼誰也不知道。目前航空公司收益有限，飛機航班滿但是收益和價格都上不去。同時他覺得洛杉磯明年增加新航班可能性不大，因為相比美國其他目的地，洛杉磯航班已較飽和，兩國航班增加也許會增加新航點。

洛杉磯 舊金山 俄羅斯

上一則

野火肆虐 加州森林覆蓋面積大減7%

下一則

直飛北京復航 金山華埠振奮迎中客、僑胞感動能探親了

延伸閱讀

舊金山直飛北京復航 機票跳水1200元

舊金山直飛北京復航 機票跳水1200元
舊金山-北京直飛復航 總領事張建敏：希望年底中美直飛航班增到100個

舊金山-北京直飛復航 總領事張建敏：希望年底中美直飛航班增到100個
班機座位髒得不敢坐 該如何處理？

班機座位髒得不敢坐 該如何處理？
嫌犯仇視同性戀飆髒話 BB槍打傷UCLA學生

嫌犯仇視同性戀飆髒話 BB槍打傷UCLA學生
美中11月增航班 票價有望回落

美中11月增航班 票價有望回落

熱門新聞

孩子偷摘果樹、家長袖手旁觀。（受訪者視頻截圖）

孩子偷摘果樹 華人家長袖手旁觀 社群引憤慨

2023-10-29 20:46
最新新冠疫苗接種率極低。（美聯社）

最新新冠疫苗接種率極低 專家指「糟糕透頂」

2023-10-29 19:29
南灣最大遊樂園Great America從9月底開始就陸續推出各種萬聖節活動，也有各種裝飾。（記者江碩涵／攝影）

矽谷科技大老家也跟著搞怪 成萬聖節景點

2023-10-27 22:52
邵旗謙表示，疫情爆發後，舊金山轉機到北京的往返票價一度需要3000元，如今，兩地直飛航班只需要1800元，華人回國可省1200元。（記者劉先進╱攝影）

舊金山直飛北京復航 機票跳水1200元

2023-11-01 20:18
張芳打造以「健康聯結」為主題的HE&C品牌，推廣茶文化，與水果口味結合，定製適合美國人口味的茶飲。（記者王子涵/攝影）

創業在美國／火鍋+楊枝甘露 華人張芳開餐廳征服美國胃

2023-10-29 02:19
發布會開頭，充滿萬聖節鬼魅氣氛的Apple環形大樓。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

「快得嚇人」 Apple發布最新晶片 揭曉有史以來最強M3系列

2023-10-31 12:08

超人氣

更多 >
金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人
康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴
西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？
ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品
班機座位髒得不敢坐 該如何處理？

班機座位髒得不敢坐 該如何處理？