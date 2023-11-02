舊金山直飛北京不轉機 機票3000→1800元

邵旗謙表示，疫情爆發後，舊金山轉機到北京的往返票價一度需要3000元，如今，兩地直飛航班只需要1800元，華人回國可省1200元。（記者劉先進／攝影）

舊金山 直飛北京航班11月1日復航。這也是兩地復航的首個直飛航班。見聞旅遊負責人邵旗謙對本報表示，疫情 爆發後，舊金山轉機到北京的往返票價一度需要3000元。如今，兩地直飛航班只需要1800元，華人 回國可省去1200元。

邵旗謙表示，疫情中，直飛航班縮水，華人回國困難重重，尤其是長者，容易在機場迷失。且航班數量減少，有時難以接駁到其他航班。「如果有直飛航班，長者不用擔心語言問題，家人也放心老人回家平安。」

他分析，由於直飛航班增多， 提高市場競爭，機票出現跳水降價，服務也會變好。比如，疫情期間，舊金山飛上海單程價格，一度需要6000多元，非常離譜，如今航班增加，只需要2000元，「那時沒人回去。現在大家鬆了一口氣，終於能負擔得起票價了。」

邵旗謙說，疫情後，舊金山沒有直飛北京航班，華人即使轉機，都需要3000元。如今國航直飛票價往返1800元，華人省去1200元。另外，美聯航也會在11月9日復航兩地直飛航班，目前查詢價錢近3000元，「可能美聯航還沒有就國航的新開航線做出立即反應，預計很快機票價也會降得和國航差不多，這就是競爭帶來的好處。」

他表示，南方航空也將在5日重啟舊金山到武漢、廣州航線。雖然沒有直達廣州航班，但華人可以經過武漢中轉，先下飛機，再轉機坐同一趟航班，「即使是轉機，也是同一航班，且使用中文，長者不用擔心因為轉機迷失在機場。」

邵旗謙說，雖然舊金山有很多廣東移民，有直達廣州機票的需求，「但航空公司還是希望增加武漢這個站點，多搭一些客人。預計明年美中兩地會重啟更多直航航線。」