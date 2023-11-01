大量商務需求 星宇航空12/16金山開航 直飛台北每周3班

星宇航空即將於12月16日在舊金山開航，這也是繼洛杉磯後第二條北美航線。（星宇航空提供）

星宇航空即將於12月16日在舊金山 開航，這也是繼洛杉磯 後第二條北美航線 。星宇航空舊金山分公司總經理潘虹君（Joyce Pan）表示，北美一直是星宇十分重視的市場，舊金山機場位處科技重鎮矽谷灣區，是美西重要政治經濟中心，具有大量國際商務旅運需求。期待星宇加入舊金山航運市場，做出市場區隔，提供北美往返亞洲各大城市旅客更優質舒適的選擇。

星宇航空機型新穎，也是唯一一家以「四艙等客機」執飛此航線的國際航空，北加灣區許多旅客都非常期待能坐到星宇航空的商務艙。（星宇航空提供）

星宇航空今年4月在洛杉磯啟航，引起北美華人圈的一股搶搭熱潮。不少人特地到洛杉磯轉機回台灣，就為了搭上最新的星宇班機。北加舊金山灣區也有不少華人引頸期待星宇舊金山開航。如今星宇正式公布舊金山首航日為今年12月16日，剛好在年底旅遊旺季期間，吸引許多旅客關注。

本報搶先專訪星宇航空舊金山分公司，並得到市場第一手消息。潘虹君表示，北美一直是星宇航空十分重視市場。舊金山機場就在科技重鎮矽谷灣區，也是美西重要政治經濟中心，具有大量國際商務旅運需求。星宇開闢舊金山航線後，可透過嶄新的客艙及精品服務，吸引更多旅客前進亞洲。

星宇航空舊金山分公司總經理潘虹君表示，北美一直是星宇十分重視的市場。（記者江碩涵／攝影）

目前已有三家航空公司經營台北、舊金山直飛航線，星宇航空是第四家直飛的航空公司，也是台灣籍的第三家航空公司。潘虹君表示，在如此競爭的環境下，星宇將成為唯一一家以「四艙等客機」執飛此航線的國際航空，期望做出市場區隔、瞄準高端旅客，並促進航空業界良性競爭，提供北美往返亞洲各大城市旅客，更優質舒適的選擇。

星宇航空目前規畫舊金山直飛台北為每周三班。潘虹君表示，預計2024年3月將增班為每天一班，日後將再依據市場及相關需求規畫是否再增班。

今年4月星宇已正式開航洛杉磯航線，在北美正式插旗，舊金山開航在即，星宇將持續深耕北美及亞洲間的轉機市場。（星宇航空提供）

她表示，星宇今年洛杉磯開航後，開始與阿拉斯加航空成為合作夥伴，透過阿拉斯加航空密集航網，讓星宇旅客可以無縫接軌，轉機至美洲各城市，創造出更完善的航網。舊金山、洛杉磯都是阿拉斯加航空重要樞紐，目前阿拉斯加航空有超過30條舊金山出發的直飛航線，舊金山得以成為西岸重點轉機據點。

潘虹君表示，舊金山開航在即，星宇將持續深耕北美及亞洲間的轉機市場。值得期待的是，2024年星宇也很有機會將開航西雅圖直飛航線，並規畫拓展更多亞洲航點。