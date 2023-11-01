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威善高、布里德宣布擬新法 整治汽車盜竊

記者李怡／舊金山報導
威善高擬新法，整治舊金山汽車破窗竊盜。（記者李怡／攝影）
威善高擬新法，整治舊金山汽車破窗竊盜。（記者李怡／攝影）

代表舊金山加州參議員威善高（ Scott Wiener）與舊金山市長布里德（London Breed）日前宣布一項擬議的立法，以彌補目前的法律漏洞，使得汽車破窗盜竊犯罪更容易被起訴，從而遏制當下在舊金山猖獗的盜竊案件，為當地居民和遊客提供舒適的居住和旅遊環境。

威善高提出的這項立法，將取消檢察官必須提供證據證明汽車被盜時車門是鎖的，方可定罪汽車破窗盜竊罪的規定。威善高表示，新法規定，罪犯破壞車窗或門鎖強行進入車內，就足以證明汽車被破窗盜竊。

這項新立法即將出台之際，舊金山市府各職能部門正在努力解決多年來猖獗發生的汽車破窗盜竊問題。自2010年以來，舊金山市的汽車失竊率直線上升，超過了加州其他大城市。

威善高表示：「新的立法是為了確保城市警察和檢察官能有解決問題所需要的所有工具，並追究罪犯的責任。法案將於明年簽署成為法律。通過堵住現有法律漏洞，可以讓舊金山和加州各地的城市變得更加安全，並為當地居民和遊客創造更舒適的環境。」

威善高說：「證明汽被鎖的法律要求，通常需要受害者出庭作證。但當受害者是遊客或打工族時，多數不會出庭，造成了汽車破窗盜竊案件的取證更難的問題。」

布里德表示，擬議的法律是「常識性解決方案」：「我們需要制定不會讓汽車盜竊犯罪鑽了空子的法律。」

地檢長謝安宜表示：「這項新的立法提案措施，會使地檢處起訴涉嫌偷車賊的工作變得更加容易。而舊金山多數的汽車盜竊是團夥作案。最近此類犯罪變得更加猖獗和更有組織性，而且汽車是否上鎖對於犯案者已經不重要了，他們使用的工具可在幾秒鐘內打破汽車窗戶。光是2023年舊金山就報告了1萬5000起汽車破窗竊盜案。」

舊金山警察局長史考特表示：「威善高提出的這一立法措施，將成為解決問題的關鍵一步。」

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