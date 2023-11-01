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肉類曝曬數小時 衛生局清理非法熱狗攤

記者王子涵／舊金山報導
未經過烹飪的肉類放在太陽下暴曬數小時，為大腸桿菌和沙門氏菌提供了理想的繁殖環境。（公共衛生局提供）
未經過烹飪的肉類放在太陽下暴曬數小時，為大腸桿菌和沙門氏菌提供了理想的繁殖環境。（公共衛生局提供）

由培根包裹的熱狗，搭配上烤製的洋蔥和番茄醬，已成為舊金山不能錯過的街頭美食之一。無論是熙熙攘攘的旅遊景點、體育場旁，還是酒吧、鬧市區，都能看到這些熱狗攤販在路旁等候著。然而，舊金山市公共衛生局長期以來質疑這些街頭美味存在食品安全隱患，並採取行動清理非法經營的攤販。

公共衛生局在本周日的一條推文中，展示了一張非法熱狗推車的照片，其中未經過烹飪的肉類放在太陽下曝曬數小時，引起了公眾對食物健康的擔憂。「別冒險。不購買未獲得安全許可的食物，保護自己免收疾病的威脅。」舊金山衛生局表示。

一些批評聲指出，市府將精力花在整治街頭攤販上，而不是更迫切的街頭毒品氾濫問題。然而，當局堅持街頭食品安全值得嚴肅對待。

公共衛生局人口健康部主任菲利浦（Dr. Susan Philip）表示，當人們吃下不當存儲或烹飪的食物時，可能感染病毒或細菌性疾病。「我們需要採取措施教育公眾，同時與街頭攤販展開合作。」菲利浦表示，只有少部分攤販會遵守食品安全規則，這些包裝食物和調味料缺乏適當的冷藏存儲，為大腸桿菌和沙門氏菌提供了理想的繁殖環境。

據了解，大部分熱狗攤販是使用丙烷罐和烘焙盤在戶外進行烹飪，同時會接觸大量現金，缺乏基本的洗手池和消毒器材等，致使食源性疾病容易傳播。

官員表示，疫情過後，出現在舊金山的非法街頭攤販急劇增加。儘管在該市街頭食品販賣有著悠久的傳統，但由於加州有著嚴格的食品安全法，所以長久以來一直是非法經營。

據法規，街頭攤販只被允許出售預加工好的包裝食品或瓶裝飲料，或是在配備有製冷設備和自來水供給的大型餐車內製作食品。

戴維斯加州大學食品科學與技術副教授迪卡皮奧（Erin DiCaprio）表示，許多商販很難取得合法的經營許可，衛生局應將教育作為執法的首要任務。「我們希望與小商業主展開合作，遵守許可證的要求。擔當發現非冷藏食物時，當局應該沒收，確保公眾安全。」

迪卡皮奧表示，消費者應該支持那些貼有橙色菱形許可證的合法攤販，上面顯示了設備檢查年份和衛生局頒發的認證號碼。「人們應該基於自身的健康，做出最好的選擇。」迪卡皮奧說。

橙色菱形許可證顯示了設備檢查年份和衛生局頒發的認證號碼。（公共衛生局提供）
橙色菱形許可證顯示了設備檢查年份和衛生局頒發的認證號碼。（公共衛生局提供）
未經過烹飪的肉類放在太陽下暴曬數小時，為大腸桿菌和沙門氏菌提供了理想的繁殖環境。...
未經過烹飪的肉類放在太陽下暴曬數小時，為大腸桿菌和沙門氏菌提供了理想的繁殖環境。（公共衛生局提供）

舊金山 加州大學 教育

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