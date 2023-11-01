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市議員麥德誠：5年內補足金山警力

記者李怡／舊金山報導
市議員麥德誠提案，促補足舊金山警力。（記者李怡╱攝影）
市議員麥德誠提案，促補足舊金山警力。（記者李怡╱攝影）

舊金山市議會10月30日會議上，曾在舊金山警察局擔任媒體發言人的第六區市議員麥德誠（Matt Dorsey）提案，要求規定市警局警員數量最低標準，並要求市長和市議會在五年內為警局撥款，以配備所需警力。

麥德誠表示，他的提案將重新規定舊金山市最低警力配置，從最初的1800人，到五年內達成建議的滿員配置2182人。他還提議設立警察全員編制基金（Police Full Staffing Fund），即設立為期五年的招募基金，為400名警員提供7.5萬元的招募獎金，用於填補目前空缺的警員職位。如果遇到財政緊急情況，提案還建議允許臨時凍結人員配置和資金水準。

麥德誠舉例，東灣阿拉米達市（Alameda）為新警員提供7.5萬元招募獎金，效果顯著。舊金山必須與周邊城市競爭，才能更好的招募到警員，解決警力不足的問題。

提案需獲得六位市議員的同意才可生效。但這項提案在市議會上引起了爭議，且公聽環節持續了很久。反對聲音大多是來自當地的勞工團體，並表示，舊金山市對於消防和911急救崗位的待遇並不理想。

在市議會上麥德誠表示，近30年來，舊金山市警察局一直面臨著警力不足的問題，但從未像現在這樣嚴重過。按該市的規模，應有警力為2182人，現在只有 1475人，職缺達到了32.4%。 麥德誠說，舊金山相當於缺少三分之一個警察局，更糟的是，目前有約350名現任警察有退休資格。

麥德誠表示，警力不足帶來的問題體現在各方面。首先是現役警察超負荷工作，被迫加班，市府也為此付出大筆加班費。 再是導致財產犯罪無法追責，讓不法份子逍遙法外。人員配備齊全的警察局，有利城市治安和打擊犯罪，以通過逮捕更多毒販、打擊露天販毒市場等行動，為居民提供更好的生活環境。他指出，好的治安是經濟發展的前提和基礎，治安好才能促進旅遊和商業復甦。

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