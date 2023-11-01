研究：金山都會區退休需有137萬 灣區生活成本高 緩退休成風

灣區生活成本昂貴，一般退休建議可能不適用於希望在灣區退休的人。(Getty Images)

財務專家表示，若計畫在灣區 度過退休 生活，可能令人感到焦慮。財務顧問史托蒙特(Brian Stormont)指出，灣區生活成本高，導致許多人必須推遲他們退休計畫。

「舊金山紀事報」報導，線上借貸市場「LendingTree」近來研究估算每個州退休人員的年度支出與平均社會安全福利，然後運用「4%規則」得出美國每個大都會區民眾退休所需儲蓄 。

研究發現，全美超過三分之一的大城市中、欲退休人士需有超過100萬元、才能以「一般水平」(average)生活方式退休。然而，在舊金山都會區，平均需要137萬元，比全國平均高出近40%，也是美國所有都會區所需金額最高。加州城市在退休所需儲蓄名列前茅。

史托蒙特認為，這個計算退休所需儲蓄方式合理，但它有侷限性，特別是考量到昂貴的灣區生活成本。應用4%規則即退休第一年支出、應佔儲蓄4%，因此，若有100萬元儲蓄、先提取4萬元作為生活費用。但此法並未考慮通貨膨脹，最初4萬元可能應付生活所需，但是五年或十年之後，可能不夠。

灣區退休平均所需137萬元，但金額仍取決於個人生活方式、需求與支出。財務管理顧問艾里沙赫巴納(Ariana Alisjahbana)提供大部分人另一個更佳法則：年度支出的25倍。他認為，中等收入個人與家庭，還是有可能在灣區退休，特別是擁有還清房貸或有可預測住房成本，例如租金控制。

根據加州財政部門數據，舊金山有近21%人口、年齡在65歲以上，因此，灣區還是有許多退休人士。史托蒙特補充，他有客戶是醫師、儲蓄有數百萬元，但因生活方式成本高，65歲仍無法退休；也曾與學校餐廳工作人員共事，他們在65歲退休時、僅需數十萬元，因不需要太多支出。

資深財務顧問卡斯楚(Michael Castro)表示，退休的第一個變數是住房成本，若幸運擁有自己房子，就處於主導地位，房貸利率並不重要。加州第19號提案於2020年獲得選民通過，擴展55歲以上民眾出售主要住房並將其估值轉移到新住房的方式，而非讓新房以市場價值重新評估。若退休人士想留在加州，提案允許他們換房到較新較小房屋、享受較低地產稅，擁有更多現金有助退休。

不過，考量到高昂房價，以及出售長期持有房產之後、重新買房可能面臨高稅率。提案政策在灣區執行，可能比其他地區困難。對於在灣區擁有房屋數十年的人來說，縮小住房規模通常代表著要花相同的錢，買一間更小更老舊的房屋。

另一方面，專家表示，任何想要在灣區退休的人，都應該在401(K)儲蓄更高比例，並在現金流允許情況下、繳納允許的最高金額。50歲以下者、2023年門檻為2萬2500元；50歲以上者，門檻為3萬元。灣區居民收入比全國大部分地區高，他建議客戶，至少將總收入10%儲蓄，在年輕時養成儲蓄好習慣。