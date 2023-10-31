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PG&E電費3年漲38% 超過通膨指數

記者徐蓓蓓／南灣報導
董先生家安裝太陽能電池板後，可以根據電池板發電量抵扣電費。（受訪者提供）
董先生家安裝太陽能電池板後，可以根據電池板發電量抵扣電費。（受訪者提供）

加州公用事業委員會（CPUC ）最近的一項報告顯示，太平洋瓦電（PG&E）公司的電費帳單飆升，漲幅已經超過同期通貨膨脹指數增長率。在三年時間內，加州居民的電費帳單上漲了足足有38%，而同期灣區通膨指數只有11.7%。

電費飆升的主要原因可能是用電量上升和電費價格上漲。報告透露，目前加州主要公共事業公司都面臨開支不斷增加的挑戰，讓人擔心會有新一輪的電費上漲。這對低收入家庭的衝擊會尤其明顯。

PG&E近日已經向監管部門提出希望將電費上調22%，以應對通膨和天然氣價格高漲。此外，該公司還希望能有額外的收入來降低運營風險。例如，將2100哩的電纜埋入地下，以減少高風險地區引發山火的風險。

PG&E執行長辛格（Sumeet Singh）說：「我們需要投資項目和工具來支持風險管理的升級。現在不是停止在安全方面投資的時候。」

加州公用事業委員會初步駁回了PG&E的漲價方案，說只會同意漲價12%。消費者代表說，PG&E的漲價方案會讓消費者平均每月多付50元。CPUC的方案需要每個月多付28元。據了解，加州公用事業委員會將在11月2日舉行的會議上做出最終決定。

傳統上來說，可以通過使用節電家電，改變生活習慣等來節約用電，減少開支。常用的方法包括使用LED照明燈，不使用電器的時候拔下插頭以及調節溫控來節省能源。

與此同時，有灣區居民表示，看來在電費飆升的當下，如果有安裝太陽能電池板的的條件，倒是可以考慮以此來應對。

庫比蒂諾的林女士和山景城的董先生都表示，因為安裝了太陽能電池板，電費上漲對自己的影響並不大。

董先生家2022年起安裝了太陽能電池板。每月電費是用電費用減去太陽能電池板發電的部分。相比沒有裝太陽能的2021-2022年度，董先生家2022-2023年度的電費在電費上漲的前提下，反而下降了一半還多。林女士家也是類似的情況。

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